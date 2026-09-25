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Minvivenda reveló graves hallazgos que comprometen más de $1 billón en proyectos

La auditoría detectó $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos nacionales, con 23 casos presentando deficiencias técnicas graves en su ejecución.

Minvivenda reveló graves hallazgos que comprometen más de $1 billón en proyectos
Foto: captura de video de Presidencia de la República.

Yhonay Díaz

septiembre 25 de 2026
02:59 p. m.
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Una auditoría del Ministerio de Vivienda reveló presuntas irregularidades por miles de millones de pesos en proyectos de infraestructura a nivel nacional, un monto que supera incluso el billón de pesos.

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Uno de los principales hallazgos fue en una planta en La Guajira, valorada en más de $8.000 millones sin fuente de captación de agua cercana garantizada.

Esta situación que pondría en jaque los recursos del Estado fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, indicó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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Más de $1 billón en proyectos irregulares halló el Ministerio de Vivienda

En el sector de agua y saneamiento, la auditoría identificó que más de $1,14 billones se encuentran comprometidos en 42 proyectos a nivel nacional, de los cuales 23 presentan deficiencias técnicas.

El caso más emblemático es la planta en La Guajira, cuya construcción se realizó sin asegurar previamente una fuente de agua que garantizara su operación.

Los proyectos de vivienda también evidenciaron serias irregularidades. En los departamentos de Cauca y Nariño se asignaron más de $60.000 millones para la construcción de 327 viviendas que no se han edificado en cuatro años, pese a que se registraron $143 millones en interventoría.

En Caquetá, la auditoría detectó un caso preocupante, donde se habrían comprometido más de $3.200 millones para 36 soluciones habitacionales donde presuntamente se utilizó un mismo inmueble para justificar varias casas, configurando un posible fraude administrativo.

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Contratos presuntamente irregulares en el Ministerio de Vivienda

El análisis de contratación reveló un incremento significativo en el gasto de prestación de servicios de la entidad. Este rubro aumentó más de un 80%, pasando de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026, lo que representa un crecimiento considerable en apenas cuatro años.

"La entidad reitera el llamado a los entes de control para que se investigue el destino de estos recursos públicos y se determinen las responsabilidades pertinentes", señaló la Presidencia, a través de un comunicado.

Los hallazgos de esta auditoría ponen de manifiesto posibles deficiencias en la planeación y supervisión de proyectos de infraestructura social, particularmente en regiones que requieren inversión prioritaria en servicios básicos como agua potable y vivienda digna.

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