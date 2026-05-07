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¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 7 de mayo de 2026! Este es el reporte

¿En dónde han sido los epicentros de estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
01:17 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha advertido temblores en Colombia desde la 1:29 de la madrugada.

El primero se presentó en Los Santos, Santander, mientras que el más reciente en San Vicente de Chucurí.

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¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Cuáles han sido los municipios más próximos a esos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha presentado en Colombia hoy 7 de mayo de 2026

  • 12:46 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de San Vicente De Chucurí (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 7 de mayo de 2026?

  • 1:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 5:51 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San José Del Palmar (Chocó), a 12 de El Cairo (Valle Del Cauca) y a 13 de Argelia (Valle Del Cauca).

El Servicio Geológico Colombiano también ha detectado temblores en Venezuela y México

De acuerdo con la entidad, el temblor en Venezuela fue a la 1:29 de la madrugada, mientras que el de México a las 3:13 a.m.

  • 1:29 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Timoteo (Venezuela), a 34 de Bachaquero ( Venezuela) y a 61 de Bobures (Venezuela).

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  • 3:13 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1.227 kilómetros de Las Delicias (Panamá), a 1.241 de Las Tablas ( Panamá) y a 1.248 de San Andrés (Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina).

 

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