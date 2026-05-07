Uniformados quedaron atrapados en una estación en Ataco tras ser agredidos por la población

Un operativo contra la minería ilegal en el municipio de Ataco terminó convertido en una grave alteración del orden público que dejó 13 integrantes de la fuerza pública heridos.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Santiago Pérez, donde unidades militares y policiales fueron hostigadas mientras adelantaban procedimientos contra esta actividad ilegal.

La situación obligó a los uniformados a refugiarse en la estación de Policía del sector, mientras autoridades locales y departamentales activaron un consejo extraordinario de seguridad para coordinar su extracción y evitar una escalada mayor del conflicto.

Asonada contra uniformados los obligó a resguardarse en Ataco

Todo ocurrió hacia las 5:30 de la tarde, cuando integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres No. 20 y de la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3, junto con unidades de Policía y Carabineros, llegaron hasta el sector conocido como Puente Amarillo, en Santiago Pérez.

El operativo estaba enfocado en combatir actividades relacionadas con minería ilegal en la zona. Sin embargo, en medio de la intervención, varios uniformados comenzaron a ser atacados por personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades locales y militares planean llegar al lugar para rescatar a los uniformados

Los militares y policías tuvieron que desplazarse hasta la estación de Policía del sector para resguardarse mientras se evaluaba la situación.

Actualmente, los uniformados permanecen allí mientras las autoridades coordinan la forma de retirarlos del lugar de manera segura.

En paralelo, se adelanta un consejo de seguridad extraordinario virtual con participación de autoridades locales, departamentales y mandos militares para definir las acciones inmediatas frente a la crisis.

Gobernadora del Tolima se pronunció ante la asonada en Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el balance preliminar de uniformados lesionados y aseguró que, hasta el momento, no hay afectaciones reportadas entre la población civil.

Hasta el momento, pese a la intensidad operacional adelantada contra esa depredadora actividad de minería ilegal en Ataco, no existe afectación a la población civil, pero un oficial, dos suboficiales y diez soldados sí han sido agredidos y golpeados.

La mandataria también señaló que, según información recibida por las autoridades, niños y miembros de la comunidad estarían siendo utilizados en medio de estas confrontaciones.

Por esto, como parte de las medidas adoptadas, se determinó enviar al personero municipal, al alcalde y al defensor regional del pueblo hacia Santiago Pérez para buscar espacios de diálogo.