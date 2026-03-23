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VIDEO | Momentos previos al accidente de avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo

Un avión C-130 Hércules que transportaba aproximadamente más de 100 uniformados se accidentó este lunes 23 de marzo.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
01:09 p. m.
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Un grave accidente se presentó en la mañana de este lunes 23 de marzo. Un avión de la FAC que cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá se accidentó. La información preliminar apunta que transportaba a 130 uniformados.

ATENCIÓN | Avión Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo
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“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, estas fueron las palabras del ministro Pedro Sánchez.

Avión transportaba a 114 pasajeros y 11 tripulantes

El general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, también se pronunció: “El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”.

A través de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo ocurrido, recalcando la necesidad de renovar el armamento de las FF. MM.: “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí”.

No alcanzó la altura necesaria

La Fuerza Aérea precisó que hubo 114 pasajeros y 11 tripulantes. 48 resultaron heridos y fueron rescatados preliminarmente. Están siendo atendidos en varios centros médicos.

Tragedia en Puerto Leguízamo: al menos 130 soldados irían a bordo del avión Hércules que se desplomó
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El video con los momentos previos muestra que después del despegue, la aeronave no alcanzó a tomar la altura necesaria y terminó chocando. Además, se escucharon explosiones leves resultantes del armamento que estaba a bordo.

Con respecto a las características técnicas, se sabe que esta aeronave se encarga principalmente del transporte de tropas y llegada en zonas hostiles o complicadas. Gracias a sus capacidades, puede recibir grandes cantidades de armamento y vehículos blindados.

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