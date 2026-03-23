VIDEO | Momentos previos al accidente de avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo

Un grave accidente se presentó en la mañana de este lunes 23 de marzo. Un avión de la FAC que cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá se accidentó. La información preliminar apunta que transportaba a 130 uniformados.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, estas fueron las palabras del ministro Pedro Sánchez.

Avión transportaba a 114 pasajeros y 11 tripulantes

El general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, también se pronunció: “El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”.

A través de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo ocurrido, recalcando la necesidad de renovar el armamento de las FF. MM.: “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí”.

No alcanzó la altura necesaria

La Fuerza Aérea precisó que hubo 114 pasajeros y 11 tripulantes. 48 resultaron heridos y fueron rescatados preliminarmente. Están siendo atendidos en varios centros médicos.

El video con los momentos previos muestra que después del despegue, la aeronave no alcanzó a tomar la altura necesaria y terminó chocando. Además, se escucharon explosiones leves resultantes del armamento que estaba a bordo.

Con respecto a las características técnicas, se sabe que esta aeronave se encarga principalmente del transporte de tropas y llegada en zonas hostiles o complicadas. Gracias a sus capacidades, puede recibir grandes cantidades de armamento y vehículos blindados.