Tragedia en Puerto Leguízamo: al menos 130 soldados irían a bordo del avión Hércules que se desplomó

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se desplomó en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la mañana de este 23 de marzo.

Preliminarmente se dice que al menos 130 soldados iban a bordo del vuelo 1016. De acuerdo con la hoja de ruta, la aeronave debía despegar sobre la 6:30 de Puerto Leguízamo, sin embargo, el itinerario terminó corriéndose hasta las 7 de la mañana.

El Hércules transportaría dos pelotones de soldados profesionales y un pelotón de soldados regulares, de Puerto Asís a Puerto Leguízamo y luego a Bogotá.

Sobre las 12 del mediodía, el gobernador de Putumayo confirmó a Noticias RCN vía telefónica que habían sido rescatados 59 soldados heridos, seis de ellos de gravedad. Asimismo, se informó sobre varios muertos.

Así fue el accidente aéreo

Según los testigos, el avión habría tenido un mal despegue, por lo que pasó volando muy bajo por encima del barrio 19 de Noviembre. Posteriormente, se habría desplomado.

En videos captados por los habitantes de la zona se puede ver y escuchar varias explosiones tras el choque de la aeronave.

Hasta la zona llegaron civiles y autoridades para ayudar a rescatar a las víctimas de esta tragedia aérea. Sin embargo, todavía no hay una cifra sobre el número de sobrevivientes y víctimas mortales.

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El avión cayó en una zona boscosa de difícil acceso, por lo que se espera un reporte oficial de las autoridades frente a la complejidad de esta noticia.

Heridos llegarían al Hospital Militar

La Fuerza Aérea confirmó que moverá varias aeronaves hacia Putumayo para poder trasladar a los heridos en el accidente hacia el Hospital Militar, en Bogotá.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció lo ocurrido y señaló que ya fueron activados todos los protocolos para atender a las víctimas y esclarecer las causas del accidente.

La Policía Nacional y la Aeronáutica Civil también anunciaron que ponen a disposición todas sus capacidades para apoyar las labores de rescate e investigación sobre lo sucedido.