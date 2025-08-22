CANAL RCN
Colombia

VIDEO | ‘Mono Luis’, hermano de ‘Iván Mordisco’, cayó en una vereda de El Peñón, Cundinamarca

La Policía confirmó la captura de uno del principal aliado de ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc.

Foto: captura de video.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
09:10 p. m.
En las últimas horas, la Policía Nacional, confirmó la captura de uno de los hombres de absoluta confianza de ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias Mono Luis, hermano del jefe guerrillero de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hombre que llevaba una trayectoria criminal de al menos 11 años dentro de las disidencias de las Farc fue capturado en la vereda Curiche, municipio de El Peñón, en Cundinamarca.

¿Quién es el hermano de ‘Iván Mordisco’, capturado por la Policía?

El hermano del principal cabecilla de las disidencias de las Farc es conocido en el argot criminal como alias Mono Luis, quien, “de acuerdo con los registros oficiales tendría más de 11 años de trayectoria criminal”.

Sus funciones eran básicamente la consolidación de las “redes de narcotráfico, finanzas ilícitas y logística en el sur del país, integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales de las Disidencias Farc”.

Es señalado como administrador de los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, canalizados directamente para fortalecer la estructura de su hermano.

Alias Mono Luis fue capturado por homicidio

El reporte preliminar de la Policía Nacional sobre la captura de una de las fochas clave de ‘Iván Mordisco’ para delinquir y perpetrar su accionar criminal, indica que su hermano, alias Mono Luis, tenía una orden de detención vigente en su contra.

La Policía confirmó que el lazo del cabecilla de las disidencias de las Farc “está vinculado judicialmente por el delito de homicidio, con orden de captura expedida por la Fiscalía 176 de Bogotá”.

Su captura fue materializada en una vereda de El Peñón, en Cundinamarca, en lo que parecería una finca. El video de su detención permite que ver que varios efectivos custodian su salida del predio en el que fue ubicado.

