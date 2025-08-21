CANAL RCN
Mindefensa atribuye responsabilidad a disidencias de 'Iván Mordisco' por el atentado en Cali

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que el atentado con explosivos ocurrido este jueves en Cali habría sido ordenado por disidencias de las Farc.

Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:49 p. m.
A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco estarían detrás del atentado perpetrado en la tarde de este jueves 21 de agosto en un barrio del oriente de Cali.

El jefe de la cartera también rechazó este hecho que hasta el momento deja seis civiles muertos y al menos 64 heridos.

Además, calificó de "cobarde" el ataque y agregó que se debe a una "reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico en Valle del Cauca, Cauca y Nariño".

Recompensa busca evitar nuevos atentados

Además, el ministro anunció hasta $200 millones de recompensa por información que permita anticipar y prevenir nuevos atentados terroristas en el país.

Agregó que las fuerzas militares están en "máxima alerta" y que no se descartan medidas excepcionales para evitar que se sigan presentando alteraciones en el orden público.

Cabe recordar que el Gobierno mantiene las recompensas de $3.284 millones por la cabeza de alias Marlon, y $1.641 millones por alias Kevin, ambos como principales determinadores terroristas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

Militarizan Cali tras atentado

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la ciudad será militarizada y que se reforzarán las entradas y salidas con presencia de la Policía Nacional.

Además, confirmó que se llevará a cabo un consejo de seguridad en el que participará el presidente Gustavo Petro, quien llegó a la ciudad sobre las 6:30 de la tarde de este jueves.

En la reunión también estará la cúpula militar, las autoridades departamentales y locales, y se espera que el ministro de Defensa llegue desde Brasil.

