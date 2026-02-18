CANAL RCN
Colombia Video

Miembros de la CAR fueron víctimas de disparos y amenazas en Villapinzón mientras protegían fauna silvestre

El director de la CAR Cundinamarca denunció que su equipo fue atacado mientras realizaba labores de protección ambiental.

Valentina Bernal

febrero 18 de 2026
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cumplen funciones de vigilancia y protección de la fauna silvestre en municipios de la región.

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas
RELACIONADO

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

En Villapinzón, estas labores se han visto interrumpidas por agresiones directas, amenazas de muerte y disparos, generando alarma sobre la seguridad del personal y tensión entre autoridades locales y ambientales.

Funcionarios de la CAR fueron víctimas de disparos y amenazas en Villapinzón

Alfred Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca, confirmó que los funcionarios de la corporación fueron víctimas de agresiones físicas y disparos mientras realizaban labores de protección de fauna silvestre en la vereda Suatama del municipio de Villapinzón.

Con profundo pesar debo informar a la opinión pública que nuestros funcionarios han sido objeto de amenazas, agresiones y disparos durante sus labores.

Director de la CAR denunció intimidaciones a sus funcionarios

Además de los ataques, el director denunció que miembros del Consejo Municipal de Villapinzón han emitido calumnias e intimidaciones contra los funcionarios.

Los concejales son servidores públicos que deberían respaldar la labor de las autoridades ambientales, no calumniar ni poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación.

Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron
RELACIONADO

Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron

Ballesteros Alarcón anunció que la situación será denunciada ante la Procuraduría General de la Nación y las autoridades competentes, para que se determinen responsabilidades disciplinarias y penales.

Finalmente, el director hizo un llamado a los concejales para que respeten la labor de la CAR y agradeció a las comunidades de Villapinzón que han apoyado la protección de la fauna silvestre:

Este es un deber de todos los ciudadanos, y valoramos profundamente la colaboración de quienes entienden la importancia de proteger nuestra biodiversidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que permanecen en plantón en sede de Minminas

Cesar

Ocultó 24 dosis de cocaína en ‘narcopanes’: fue descubierto y capturado

Registraduría Nacional de Colombia

Ni posibilidad de fraude ni suspensión de elecciones: el registrador pasó por Noticias RCN

Otras Noticias

Artistas

Cardi B llegaría a Colombia con el objetivo de retirar sus implantes de glúteos

La rapera estadounidense generó conmoción al referirse sobre el gran tamaño de sus implantes.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 18 de febrero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy miércoles 18 de febrero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

España

Jefe de la Policía española renunció a su cargo tras acusaciones por agresión sexual

EPS

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta

Millonarios

Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles