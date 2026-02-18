Miembros de la CAR fueron víctimas de disparos y amenazas en Villapinzón mientras protegían fauna silvestre

Los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cumplen funciones de vigilancia y protección de la fauna silvestre en municipios de la región.

En Villapinzón, estas labores se han visto interrumpidas por agresiones directas, amenazas de muerte y disparos, generando alarma sobre la seguridad del personal y tensión entre autoridades locales y ambientales.

Funcionarios de la CAR fueron víctimas de disparos y amenazas en Villapinzón

Alfred Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca, confirmó que los funcionarios de la corporación fueron víctimas de agresiones físicas y disparos mientras realizaban labores de protección de fauna silvestre en la vereda Suatama del municipio de Villapinzón.

Con profundo pesar debo informar a la opinión pública que nuestros funcionarios han sido objeto de amenazas, agresiones y disparos durante sus labores.

Director de la CAR denunció intimidaciones a sus funcionarios

Además de los ataques, el director denunció que miembros del Consejo Municipal de Villapinzón han emitido calumnias e intimidaciones contra los funcionarios.

Los concejales son servidores públicos que deberían respaldar la labor de las autoridades ambientales, no calumniar ni poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación.

Ballesteros Alarcón anunció que la situación será denunciada ante la Procuraduría General de la Nación y las autoridades competentes, para que se determinen responsabilidades disciplinarias y penales.

Finalmente, el director hizo un llamado a los concejales para que respeten la labor de la CAR y agradeció a las comunidades de Villapinzón que han apoyado la protección de la fauna silvestre: