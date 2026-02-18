Capturan a hombre que habría asesinado, robado y ocultado el cuerpo de su víctima en zona rural de Sibaté

En medio de la ofensiva contra el homicidio, las autoridades lograron esclarecer un asesinato ocurrido en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

El caso comenzó con el reporte de un ciudadano desaparecido el pasado 16 de diciembre de 2025 y terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona rural ubicada en límites entre Sibaté y Soacha.

Capturan a hombre que habría asesinado y ocultado el cuerpo de su víctima en Sibaté

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en articulación con el grupo GOES y bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un ciudadano de 36 años por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.

De acuerdo con la información oficial, el grupo de delitos contra la vida adelantó una investigación rápida que permitió recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para solicitar ante la autoridad judicial dos diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Sibaté.

Con las órdenes en mano, las unidades desplegaron los operativos, logrando la captura inmediata del señalado. Según las autoridades, el hombre registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio.

¿Cómo identificaron a este sujeto como el perpetrador de todo el crimen?

El proceso investigativo incluyó el uso de técnicas y luces forenses para inspeccionar el lugar de los hechos, con el propósito de recolectar más pruebas que contribuyan al esclarecimiento total de este caso de homicidio.

El hecho se remonta al 16 de diciembre de 2025, cuando fue reportada la desaparición de un ciudadano en el municipio de Sibaté. Días después, el cuerpo fue encontrado sin vida en una zona rural en límites con el municipio de Soacha, confirmándose la afectación a la vida que dio origen a la investigación.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.