CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a hombre que habría asesinado, robado y ocultado el cuerpo de su víctima en zona rural de Sibaté

El señalado, de 36 años, fue enviado a prisión por homicidio agravado y hurto calificado.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la ofensiva contra el homicidio, las autoridades lograron esclarecer un asesinato ocurrido en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas
RELACIONADO

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

El caso comenzó con el reporte de un ciudadano desaparecido el pasado 16 de diciembre de 2025 y terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona rural ubicada en límites entre Sibaté y Soacha.

Capturan a hombre que habría asesinado y ocultado el cuerpo de su víctima en Sibaté

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en articulación con el grupo GOES y bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un ciudadano de 36 años por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.

De acuerdo con la información oficial, el grupo de delitos contra la vida adelantó una investigación rápida que permitió recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para solicitar ante la autoridad judicial dos diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Sibaté.

Con las órdenes en mano, las unidades desplegaron los operativos, logrando la captura inmediata del señalado. Según las autoridades, el hombre registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio.

¿Cómo identificaron a este sujeto como el perpetrador de todo el crimen?

El proceso investigativo incluyó el uso de técnicas y luces forenses para inspeccionar el lugar de los hechos, con el propósito de recolectar más pruebas que contribuyan al esclarecimiento total de este caso de homicidio.

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto
RELACIONADO

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto

El hecho se remonta al 16 de diciembre de 2025, cuando fue reportada la desaparición de un ciudadano en el municipio de Sibaté. Días después, el cuerpo fue encontrado sin vida en una zona rural en límites con el municipio de Soacha, confirmándose la afectación a la vida que dio origen a la investigación.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

Alcalde Galán anuncia que no habrá conciertos en El Campín en lo que resta de febrero

Cundinamarca

Miembros de la CAR fueron víctimas de disparos y amenazas en Villapinzón mientras protegían fauna silvestre

Ministerio de Minas y Energía

Acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que permanecen en plantón en sede de Minminas

Otras Noticias

Pensiones

Aviso a pre-pensionados con documento clave que deben tener para evitar el despido de su empresa

Conozca el trámite que deben realizar estas personas para no tener dolores de cabeza.

Estados Unidos

Revelan cuánto le estaría costando a Estados Unidos el despliegue militar en el Caribe

La ofensiva militar ha resultado con embarcaciones destruidas y fue la previa a la extracción de Nicolás Maduro.

Richard Ríos

Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo

Feria del Libro

La Feria del Libro de Bogotá 2026 ya tiene país invitado: fecha y demás detalles

EPS

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta