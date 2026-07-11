Ataque contra Cantón Militar en Santa Rosa, Sur de Bolívar, deja al menos tres muertos y 35 heridos

La Primera División del Ejército Nacional reportó un ataque terrorista en contra del Cantón Militar de Santa Rosa, en el Sur de Bolívar, al parecer mediante drones cargados con explosivos.

La información preliminar señala que el ataque habría dejado al menos tres militares muertos y 35 heridos.

¿Qué se sabe del atentado contra el Cantón en Santa Rosa?

Las autoridades han atribuido el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues se habría dado como represalia tras la captura de uno de sus máximos cabecillas, alias Casinga.

Tras lo ocurrido, las autoridades anunciaron que fueron activados todos los protocolos de seguridad correspondientes para establecer con detalles las afectaciones en el lugar.

Asimismo, el Ejército puso a disposición de la ciudadanía la línea 107 contra el terrorismo, para suministrar de manera oportuna cualquier información que permita prevenir ataques que pongan en riesgo la seguridad de la población.

Presidente se pronunció tras el atentado

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque perpetrado contra las instalaciones del Cantón y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

Foto: @ABDELAESPRIELLA /X

El mandatario también aseguró que se dispuso de todo lo necesario para brindar atención médica a los heridos, e hizo una fuerte advertencia a los criminales detrás del hecho.

En el mensaje, De la Espriella ordenó intensificar las operaciones militares en contra de los grupos criminales y recuperar el control de los territorios coptados por la violencia.