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Atacan con explosivos el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana del Cauca

El centro de recaudo, aún en construcción, fue atacado por sujetos en motocicleta con granadas de fragmentación.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
01:17 p. m.
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La vía Panamericana en el departamento del Cauca registró un nuevo ataque terrorista en las últimas horas. El peaje de Mondomo, ubicado en Santander de Quilichao, fue blanco de un atentado con explosivos que se suma a la creciente ola de violencia contra este importante corredor vial del país.

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El ataque con explosivos ocurrió en la madrugada de este sábado 7 de noviembre, aproximadamente a la 1:45 de la mañana cuando sujetos en motocicleta llegaron hasta el punto, ubicado entre Popayán y Cali, a la altura de la vereda Cachimbal, y arrojaron dos explosivos contra las instalaciones.

Informes preliminares indican que los artefactos utilizados podrían tratarse de granadas de fragmentación, las cuales causaron daños especialmente en las casetas del centro de recaudo.

El peaje, que aún no ha entrado en funcionamiento debido a que se encuentra en fase de construcción, ha sido atacado en cinco ocasiones desde su construcción.

La subsecretaria de paz y gobernanza del Cauca, Diana Murillo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se convoque un consejo de seguridad en el departamento.

“El Cauca necesita ese consejo de seguridad aquí en el departamento, con el fin de que podamos evaluar todas esas estrategias, replanteemos todas esas acciones y podamos salvaguardar la vida de nuestras comunidades”, señaló la funcionaria.

El corredor vial de la Panamericana en el Cauca ha experimentado un incremento significativo en los ataques terroristas en las últimas semanas, generando preocupación entre las autoridades locales y la comunidad.

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Las acciones violentas ponen en riesgo no solo la infraestructura vial, sino también la seguridad de los habitantes de la región y de los usuarios que transitan por esta importante vía que conecta el sur del país con el resto del territorio nacional.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre los reiterados ataques contra la infraestructura vial del Cauca ni sobre las solicitudes de las autoridades departamentales para reforzar las medidas de seguridad en la zona.

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