El difícil camino de Harold Santiago Mosquera en Paraguay

El futuro de Harold Santiago Mosquera en Cerro Porteño podría tomar un nuevo rumbo. El extremo colombiano, que tiene contrato con el equipo paraguayo hasta diciembre de 2027, intenta recuperar su mejor nivel después de una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo cerca de siete meses fuera de las canchas.

El atacante, de 31 años, ya volvió a estar en las convocatorias del conjunto paraguayo para sus dos compromisos más recientes, aunque todavía no ha sumado minutos. Su regreso abre una nueva etapa para un futbolista que necesita recuperar continuidad y dejar atrás un comienzo complicado en el club.

En medio de ese panorama, algunos equipos del fútbol colombiano han consultado por su situación. Entre ellos aparecen Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. Sin embargo, los acercamientos no han avanzado por la situación física por la que atraviesa el jugador. Por su parte, Cerro Porteño estaría dispuesto a escuchar propuestas por el jugador.

¿Por qué Harold Santiago Mosquera no logró consolidarse en Paraguay?

El propio futbolista ha reconocido que su adaptación estuvo lejos de lo que esperaba. Mosquera admitió que cometió errores durante sus primeros meses y que algunas circunstancias personales y deportivas afectaron su rendimiento.

La lesión en el tendón de Aquiles fue uno de los principales obstáculos. El colombiano explicó que nunca imaginó enfrentar una recuperación tan compleja justo después de llegar al fútbol paraguayo, una situación que le impidió competir con regularidad y demostrar sus condiciones.

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También reconoció lo difícil que resulta para un jugador permanecer fuera de las canchas mientras sus compañeros compiten. Para Mosquera, volver a jugar representa la oportunidad de responder dentro del terreno de juego y cambiar la percepción que quedó de su primera etapa en el equipo.

Mosquera reconoció las diferencias entre el fútbol colombiano y el paraguayo

El extremo ha hablado públicamente sobre el proceso de adaptación a las características del campeonato paraguayo. En su análisis, el fútbol colombiano tiene un componente más técnico, mientras que en Paraguay encuentra un juego marcado por la intensidad, la presión y el marcaje constante.

El jugador aseguró que siempre ha estado en disposición para adaptarse a esas exigencias y que su objetivo es encontrar la manera de responder a ese estilo de competencia.

Por ahora, Mosquera tiene contrato vigente con Cerro Porteño, pero su situación podría cambiar si llega una propuesta que convenza a las partes. Mientras tanto, el colombiano trabaja para recuperar su nivel y aprovechar la oportunidad de volver a competir.