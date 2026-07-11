Subastarán histórica fotografía de Bogotá tomada hace 184 años: este es su millonario precio

Una imagen de Bogotá capturada hace 184 años será protagonista de una subasta internacional en París. Se trata de una de las fotografías más antiguas que se conservan de la capital colombiana, cuyo valor podría alcanzar los US$89.000, debido a su importancia histórica.

La pieza será subastada el próximo 14 de noviembre de 2026 por la reconocida casa Christie's, que estima su precio entre 60.000 y 80.000 euros. La fotografía permite conocer cómo lucía una parte de Bogotá durante el siglo XIX, cuando el territorio colombiano era conocido como la Nueva Granada.

¿Cómo es la fotografía de Bogotá tomada en 1842?

La imagen fue capturada por Jean-Baptiste Louis Gros, un diplomático y pintor francés conocido como el barón Gros, quien llegó al país en 1838.

La obra lleva por nombre Rue de l'Observatoire à Bogotá, que en español significa Calle del Observatorio de Bogotá.

La fotografía muestra una calle prácticamente vacía, rodeada de construcciones antiguas y con las montañas de los Andes al fondo.

Según Christie's, fue tomada a las 11:00 de la mañana mediante un daguerrotipo, una de las primeras técnicas utilizadas para producir fotografías.

Una de sus particularidades es que necesitó 47 segundos de exposición para capturar la escena. Esto explicaría por qué no aparecen personas caminando, pues sus movimientos dificultaban que quedaran registradas.

Foto tomada de christies.com

¿Por qué la fotografía de Bogotá podría costar US$89.000?

La casa Christie's destaca que se trata de una de las primeras fotografías conocidas de Colombia y uno de los registros urbanos más antiguos realizados fuera de Europa y Estados Unidos.

La pieza mide apenas 19,5 centímetros de ancho por 14,5 de alto. Además, perteneció a importantes colecciones privadas, entre ellas las de André Duchesne y Roger Thérond, y fue exhibida en París entre 1965 y 1966, y posteriormente entre 1999 y 2000.

Su precio estimado puede llegar a US$89.000, aunque el valor definitivo dependerá de las ofertas presentadas durante la subasta.