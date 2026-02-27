Presidente Petro tendrá que pagar multa por incumplir retractación contra el fiscal Mario Burgos

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al presidente Gustavo Petro, tras determinar que incumplió una orden de retractación relacionada con declaraciones en contra del fiscal Mario Burgos.

Imponer al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, quien ostenta la calidad de presidente de la República, una sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes”

La decisión fue conocida en primicia por Noticias RCN, luego de que el despacho analizara el cumplimiento de una sentencia de tutela emitida el 29 de agosto de 2025, en la que se ordenaba al mandatario rectificar afirmaciones realizadas en distintos escenarios públicos.

El litigio entre el fiscal y el presidente gira en torno a la afectación al buen nombre y la honra de Mario Burgos, quien tuvo a su cargo investigaciones que involucraron a Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado.

La razón por la que el presidente Petro tendrá que pagar una multa

El caso se remonta a una serie de declaraciones hechas por el mandatario en febrero, junio, julio y agosto de 2025, tanto en intervenciones públicas como en su cuenta de X, donde señaló que el fiscal Burgos habría excluido del expediente de investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci a un hombre identificado como Sebastián Marset y lo vinculó con supuestas estructuras del narcotráfico.

El juzgado concluyó que tales afirmaciones no estaban respaldadas por una sentencia judicial que condenara al funcionario y que, por tanto, vulneraban su derecho al buen nombre. En consecuencia, ordenó una retractación expresa y clara.

¿De cuánto es la multa que tendrá que pagar el presidente Petro?

El juzgado impuso al presidente una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes que son $8.754525.

Esta sanción económica deberá ser consignada en un plazo de tres días.

Sin embargo, el juez negó la solicitud de arresto y también descartó la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.