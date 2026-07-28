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Motociclista cayó sobre cemento fresco tras meterse a vía cerrada en Soacha: video es viral

El hombre intentó invadir un carril cerrado por las obras de Transmilenio en la Autopista y terminó con serios problemas.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
03:09 p. m.
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En Bogotá y Soacha avanzan varios frentes de obra, lo que ha provocado muchas dificultades en la movilidad y que los trancones sean el pan de cada día para los ciudadanos que muchas veces terminan perdiendo horas valiosas en el tráfico.

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Una de las obras que más dolores de cabeza le ha dado a los habitantes de ambas ciudad ciudades es la ampliación de Transmilenio por la Autopista Sur, pues a la construcción de esta nueva troncal han obligado a realizar múltiples cierres y desvíos que cambian semana a semana.

En una de esas, un motociclista terminó en serios problemas al meterse a uno de los nuevos carriles que servirán a la troncal del sistema de transporte. Habría invadido una obra y terminó cayendo con su moto en cemento fresco.

Video viral del motociclista que cayó en cemento

Un video compartido en redes sociales se volvió viral en donde se evidencia al conductor de la motocicleta luchando con todas sus fuerzas para intentar sacar el vehículo del cemento, pues quedó atrapado en el concreto fresco.

El hecho se presentó en el municipio de Soacha sobre toda la Autopista Sur a la altura de la calle 13. Allí, varias personas que circulaban por esta importante arteria vial lo grabaron, pero en las imágenes conocidas hasta ahora, no se evidenció que alguien le brindara ayuda.

Desde la Secretaría de Seguridad de Soacha rechazaron este hecho e invitaron a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito. Además, se reveló que un ayudante de la obra le ayudó a sacar la moto y finalmente emprendió la huida.

¿Cómo van las obras de Transmilenio en Soacha?

De acuerdo a lo reportado por Transmilenio, a junio de 2026 la obra llegaba a un avance general del 74,1%, por lo que se espera que antes de que termine la actual administración municipal y departamental, ya pueda estar en operación.

Muy cerca al punto donde se presentó el curioso hecho con el motociclista, se encuentra uno de los puntos clave de la obra: la construcción del paso deprimido del sector 3M, que eliminará uno de los cruces semaforizados de la Autopista Sur, conectando así a las comunas 2 y 6 de Soacha.

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