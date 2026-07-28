Precio del dólar en Colombia hoy, 28 de julio: así cerró la divisa y este fue su comportamiento

El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este martes 28 de julio de 2026. Aunque la divisa cerró con una leve variación al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), continúa en uno de los niveles más bajos de los últimos siete años, una tendencia que sigue llamando la atención de analistas, empresarios y ciudadanos que realizan compras o transacciones en moneda extranjera.

Durante la jornada, la moneda estadounidense mostró un comportamiento estable, con movimientos moderados y una diferencia mínima frente al valor oficial del día.

Así cerró el dólar en Colombia este 28 de julio de 2026

La divisa cerró la jornada en $3.205,83, apenas $0,03 por encima de la TRM vigente, que se ubicó en $3.205,80.

En el transcurso del día, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.182,10 y un máximo de $3.217,30, reflejando una sesión con baja volatilidad. Además, el mercado registró 2.251 transacciones, que movieron cerca de US$1.283 millones.

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A pesar del ligero repunte registrado al cierre, el comportamiento general del dólar sigue evidenciando una tendencia bajista frente a los niveles observados meses atrás, lo que ha favorecido a sectores que dependen de las importaciones o realizan pagos en moneda extranjera.

El dólar continúa en mínimos que no se veían desde hace más de siete años

El precio oficial del dólar para este martes fue de $3.205,80, cifra que representa el nivel más bajo para la divisa en Colombia desde el 25 de julio de 2019.

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En comparación con la jornada anterior, la TRM descendió $4,76, equivalente a una caída del 0,15 %. Si se compara con la misma fecha de la semana pasada, la reducción alcanza el 1,74 %, mientras que frente al mes anterior el descenso es del 6,91 %.

La tendencia también se refleja en periodos más amplios. Desde el inicio de 2026, el dólar acumula una caída del 14,67 %, mientras que frente al mismo día del año pasado registra un descenso del 22,01 %, consolidando uno de los periodos de mayor fortaleza para el peso colombiano en los últimos años.