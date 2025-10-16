CANAL RCN
Colombia Video

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?

El siniestro ocurrió a las 5:50 de la mañana en el sentido norte–sur, a la altura de la calle 55.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 16 de octubre en Bogotá.

Un motociclista perdió la vida tras quedar bajo las llantas de un bus de SITP en la Avenida Rojas, en sentido norte - sur, a la altura de la calle 55.

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Av. Rojas

El hecho fue reportado hacia las 5:50 de la mañana, cuando varios testigos alertaron a las autoridades sobre un accidente en plena Avenida Rojas.

Según la información conocida hasta el momento, el motociclista, que se desplazaba en el mismo sentido vial, terminó arrollado bajo la llanta del bus zonal.

Pese a la rápida llegada de las unidades de tránsito, el hombre murió en el lugar del accidente. A esta hora, personal de criminalística y agentes de la Policía adelantan las diligencias correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver.

La escena ha sido completamente acordonada, mientras los uniformados permanecen sobre la vía tomando fotografías, haciendo mediciones y verificando las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto.

Avenida Rojas está cerrada por accidente entre motociclista y SITP

A las 6:30 de la mañana, la Avenida Rojas seguía totalmente cerrada en el sentido norte–sur, mientras se desarrollan las labores técnicas.

Revelan aterradores audios con los que alias Adriáncito, cabecilla del Tren de Aragua, extorsionaba
RELACIONADO

Revelan aterradores audios con los que alias Adriáncito, cabecilla del Tren de Aragua, extorsionaba

El cierre ha generado congestión vehicular en el área, por lo que se recomienda evitar la zona.

El tránsito permanece restringido, y solo se permite el paso de los vehículos de emergencia y del personal encargado de atender el caso.

Hasta el momento, no se ha entregado información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas que llevaron al accidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?

Venezuela

Denuncian hostigamiento y seguimiento a funcionarios de fundación de venezolanos en Bogotá

Pacto Histórico

Registraduría descarta reimpresión de tarjetones para consulta presidencial del Pacto Histórico

Otras Noticias

Alfredo Morelos

La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó

El Comité Disciplinario del FPC dio a conocer la drástica sanción para Alfredo Morelos, de Atlético Nacional.

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

El primer ministro de Israel aseguró este jueves que su Gobierno está decidido a garantizar que Hamás entregue los restos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 15 de octubre

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Artistas

“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes