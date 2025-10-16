Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 16 de octubre en Bogotá.

Un motociclista perdió la vida tras quedar bajo las llantas de un bus de SITP en la Avenida Rojas, en sentido norte - sur, a la altura de la calle 55.

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Av. Rojas

El hecho fue reportado hacia las 5:50 de la mañana, cuando varios testigos alertaron a las autoridades sobre un accidente en plena Avenida Rojas.

Según la información conocida hasta el momento, el motociclista, que se desplazaba en el mismo sentido vial, terminó arrollado bajo la llanta del bus zonal.

Pese a la rápida llegada de las unidades de tránsito, el hombre murió en el lugar del accidente. A esta hora, personal de criminalística y agentes de la Policía adelantan las diligencias correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver.

La escena ha sido completamente acordonada, mientras los uniformados permanecen sobre la vía tomando fotografías, haciendo mediciones y verificando las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto.

Avenida Rojas está cerrada por accidente entre motociclista y SITP

A las 6:30 de la mañana, la Avenida Rojas seguía totalmente cerrada en el sentido norte–sur, mientras se desarrollan las labores técnicas.

El cierre ha generado congestión vehicular en el área, por lo que se recomienda evitar la zona.

El tránsito permanece restringido, y solo se permite el paso de los vehículos de emergencia y del personal encargado de atender el caso.

Hasta el momento, no se ha entregado información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas que llevaron al accidente.