En las últimas horas, la Policía de Antioquia logró la captura de alias Adriáncito, uno de los cabecillas más buscados del grupo criminal.

Su arresto dejó al descubierto los métodos de terror que utilizaba para intimidar a comerciantes y empresarios, a través de audios cargados de amenazas y violencia.

Paralelamente, las autoridades también llegaron hasta un edificio donde se ocultaban otros miembros del mismo grupo, entre ellos alias ‘Toro’ y alias ‘Gallega’.

En medio del operativo, otro de los señalados, alias Ender, optó por lanzarse del sexto piso para evitar ser detenido y murió.

Capturan a alias Adriáncito y revelan los audios de cómo extorsionaba

En un operativo conjunto liderado por el Gaula de la Policía Nacional, fue capturado en el municipio de La Ceja uno de los hombres más buscados de la estructura: Adrián José Rodríguez, conocido como ‘Adriáncito’.

El detenido, de nacionalidad venezolana, había llegado al país hace dos años, huyendo de las autoridades de su país y ocultándose bajo una falsa fachada de comerciante.

De acuerdo con la Policía, 'Adriáncito' figuraba entre los diez delincuentes más buscados de Venezuela y tenía una Circular Roja de Interpol por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y hurto.

RELACIONADO Policía reveló cómo operan las bandas del paseo millonario y dio claves para evitar caer en la trampa

Durante la operación, las autoridades incautaron evidencias que lo vinculan directamente con extorsiones a empresarios del estado de Zulia, en Venezuela, a quienes presionaba mediante llamadas y mensajes de voz que hoy causan escalofríos.

Revelan aterradores audios con los que alias Adriáncito, cabecilla del Tren de Aragua, extorsionaba

En los audios revelados por las autoridades, se escucha cómo el delincuente, con tono amenazante, advertía a sus víctimas sobre las consecuencias de no pagar:

¿Vos sabés cómo son las cosas conmigo

Acordate. Te voy a pasar la foto de tu mamá para que veas dónde vive tu mamá.

En otro mensaje, 'Adriáncito' insiste:

Que no tengamos que llegar a extremos matando, jodiendo, nada de eso.

De acuerdo con el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional, el capturado era pieza clave dentro de la estructura del Tren de Aragua.

Alias Adriáncito era requerido mediante Circular Roja de Interpol por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto.

RELACIONADO Peligroso cabecilla del Tren de Aragua se lanzó de un sexto piso para no ser capturado y murió

Capturan a más miembros del Tren de Aragua en vivienda de Antioquia

Mientras tanto, en otro punto del departamento, la Policía ejecutó un segundo operativo que terminó con la ubicación de alias Ender, también integrante de la red criminal.

Sin embargo, al notar la llegada de los uniformados, el hombre decidió lanzarse desde un sexto piso para evitar ser capturado y falleció.

En el mismo inmueble fue detenido alias Toro, señalado como el cabecilla del Tren de Aragua en Perú, junto con alias Gallega, una mujer vinculada al reclutamiento de menores y explotación sexual en Medellín.