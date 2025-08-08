Defensa habló de la responsabilidad en la violenta muerte de Sergio Blanco en el Movistar Arena

El país está conmocionado por los repudiables y lamentables hechos violentos que se registraron la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, en Bogotá, donde murió, en confusas circunstancias, Sergio Blanco, un joven de 29 años.

La víctima asistía al concierto de Damas Gratis cuando en medio del caos que se presentó a las afueras del lugar fue atropellado violentamente por una camioneta que huyó del lugar.

Mónica Blanco, hermana del joven fallecido cuestionó fuertemente la seguridad en el evento y exige que se haga justicia.

¿Cómo fue la muerte de Sergio Blanco en el Movistar Arena?

Como Sergio Blanco, de 29 años y padre de una niña de ocho, fue identificada la víctima mortal que dejaron los hechos vandálicos en el Movistar Arena.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Sergio no alcanzó a entrar al establecimiento y quedó afuera en medio de la riña que terminó con su vida al intentar cruzar la calle, donde fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga.

La hermana de Sergio Blanco relató que la última vez que hablaron con él fue a las 9:20 de la noche, mientras ellos lo esperaban adentro del Movistar Arena.

“Minutos antes de que se presentara la banda principal la gente se descontroló adentro. Todo era un caos. No sabíamos qué iba a pasar porque estábamos solo los asistentes, no había nadie más”.

A los pocos minutos recibieron una llamada, donde solo le dijeron que saliera, que se trataba de su hermano. Pasaron más de 20 minutos para que ella y su familia pudieran llegar al punto donde se encontraba el joven.

Cuando llegamos ahí había demasiada gente y mi hermano estaba tirado en el piso y había una chica que lo estaba auxiliando. Dijo que iban pasando cuando pasa la camioneta a alta velocidad, lo impacta y sigue.

Lo que dice la defensa de Sergio Blanco sobre la responsabilidad de su muerte

Sergio Blanco estaba a punto de iniciar nuevamente sus estudios y hacía parte del programa Goles en Paz.

Su familia aseguró tomará acciones legales frente a lo sucedido. A su vez pide celeridad en el proceso y espera que avancen las investigaciones que permitan conocer al responsable.

Carlos Romero, abogado de la familia, explicó que en medio de la confusión de cómo ocurrieron los hechos, el proceso iniciaría hacia la seguridad del evento: