"Él no alcanzó a ingresar al Movistar Arena": familia de Sergio Blanco se pronuncia tras su fallecimiento

La familia del joven que falleció en medio de los disturbios previo a un concierto en Bogotá pide justicia a las autoridades.

agosto 08 de 2025
07:19 a. m.
El pasado miércoles 6 de agosto, se vivió un lamentable episodio de violencia en Bogotá previo al concierto de la agrupación argentina 'Damas Gratis' en el Movistar Arena. Disturbios y peleas llevaron a la cancelación del evento y todo dejó como resultado la muerte de una persona.

Un joven identificado como Sergio Blanco, integrante de la barra organizada 'La Guardia Albi-Roja Sur, murió luego de que al parecer fuera atropellado por el conductor de una camioneta a las afueras del recinto, quien huyó del lugar de los hechos tras lo sucedido.

Hermana de Sergio Blanco habló sobre lo sucedido

En diálogo con Noticias RCN, Mónica Blanco, hermana de la víctima, habló sobre la cronología de los hechos y también señaló algunas irregularidades en el concierto y en el actuar de los uniformados de la Policía Nacional tras el atropellamiento.

La mujer indicó que ella y otros familiares ya estaban adentro del Movistar Arena y esperaban por Sergio, cuando se comunicaron con ellos y tuvieron que salir para verificar lo que les informaron.

En ese momento él ya estaba tirado en el piso, entonces no sabíamos nada. La chica que estaba siempre acompañándolo dice que ellos estaban pasando la calle corriendo por el tema de los disturbios y cuando alcanzan a pasar la calle sale una camioneta a alta velocidad, le impacta a mi hermano.

Indicó que el conductor de la camioneta nunca se detuvo. "Ella se va detrás de la camioneta pensando que va a parar, la persona sigue, entonces pues más importante pues devolverse por mi hermano, sólo alcanza a ver que es una camioneta blanca y se da la fuga.

¿Negligencia de la Policía Nacional?

Mónica también indicó que se presentaron irregularidades, tanto a nivel logístico durante el concierto como con las autoridades luego de que se presentó el choque a Sergio.

"No tuvimos garantías en cuanto al acompañamiento policial en ningún momento en el Movistar, adicional, después del impacto que tiene mi hermano, va pasando una patrulla, más o menos dos minutos después de lo sucedido, que nunca le prestó auxilio, solamente esperaron que llegaran las ambulancias más o menos 30 minutos", indicó.

