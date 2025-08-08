Organizadores del concierto de Damas Gratis, en el Movistar Arena, rompieron el silencio: ¿qué pasará?

El pasado miércoles 6 de agosto de 2025, todo estaba planeado para que en Bogotá, exactamente en el Movistar Arena, se llevara a cabo un concierto de cumbia argentina.

La agrupación que se iba a presentar era Damas Gratis, que goza con un gran reconocimiento a nivel sudamericano y, por lo tanto, iba a ser recibida por más de 10.000 asistentes.

Sin embargo, cuando faltaba aproximadamente una hora y media para que Pablo Lescano, el emblemático cantante de Damas Gratis, saliera a presentar su show, se desató una batalla campal en el Movistar Arena y el evento tuvo que ser suspendido para asegurar la seguridad de los asistentes.

En medio de los graves hechos de violencia, la puerta 5 del Movistar Arena fue completamente destruida y varias personas ingresaron a la fuerza. Además, presuntamente, la batalla campal inició por problemas entre barras bravas.

Los reportes policiales han detallado que la tragedia en el Movistar Arena dejó una persona muerta y 20 más heridas. Por lo tanto, en horas de la mañana de este 8 de agosto, SILRA Eventos y Producciones, el organizador del concierto, se pronunció.

Esto fue lo que dijo SILRA Eventos y Producciones tras el concierto de Damas Gratis que se suspendió en el Movistar Arena

En primer lugar, SILRA Eventos y Producciones lamentó lo sucedido el pasado 6 de agosto y detalló que la decisión de suspender el concierto se tomó para proteger la integridad de los asistentes.

Además, el organizador también dejó claro que no habrá reagendamiento debido a que se presentaron graves hechos de violencia y que están trabajando junto a las autoridades para encontrar a los responsables de lo ocurrido.

"Lamentamos profundamente el desenlace del evento que debió darse por terminado antes de lo previsto para salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes, los artistas y todos los colaboradores involucrados en la producción del espectáculo, luego de la irrupción violenta de un grupo de personas en el recinto", detalló SILRA Eventos y Producciones.

"A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público ante esta situación de fuerza mayor ocasionada por la violencia desbordada. Se están haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad", se agregó.

El comunicado completo es el siguiente:

¿Habrá devolución de dinero tras la violencia que se vivió en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena?

Hasta ahora, SILRA Producciones y Eventos, el organizador del concierto de Damas Gratis, no mencionó el tema de la boletería en su comunicado.

Sin embargo, se ha conocido que el caso está siendo revisado por la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar qué debe pasar.