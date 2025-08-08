Videos aficionados y cámaras del Movistar Arena son clave: judicializarán a los responsables de los desmanes

Lo sucedido en la noche del pasado 6 de agosto en el Movistar Arena, cuando decenas de personas causaron desmanes en la previa del concierto de 'Damas Gratis' en Bogotá, sigue teniendo consecuencias. Las autoridades están avanzando en las investigaciones y anunciaron medidas contra los presuntos responsables.

De acuerdo a lo informado, los videos aficionados que grabaron los asistentes al concierto son clave para las autoridades. Estos, sumados a los que registraron las cámaras de seguridad del recinto, serán usados para identificar y judicializar a quienes protagonizaron estos hechos de violencia.

¿Quiénes fueron los responsables de los desmanes en el Movistar Arena?

Un mujer vestida de camiseta negra, quien se enfrentó a varios hombres con lo que sería un arma blanca en su mano, es una de las que están buscando las autoridades para que responda ante la justicia. En redes sociales, se ha viralizado su cuestionable comportamiento.

Sin embargo, no es la única, también están tras la pista de aquellas personas que presuntamente tenían armas cortopunzantes en su poder al momento de las riñas, así como a los individuos que golpearon a otros asistentes al evento.

Adicionalmente, también se tendría el rostro de algunas personas que se habrían colado al concierto sin boleta, las cuales se habrían abalanzado sobre el personal de logística y así burlaron los filtros de seguridad.

Actos de vandalismo en el Movistar Arena

La Sijín de la Policía se encuentra analizando unos videos grabados en pasillos del Movistar Arena en donde se habría evidenciado que personas intentaron atacar a personal de salud que se había refugiado en un cuarto. Al parecer, intentaron romper las puertas con hachas robadas, instaladas para usarse en casos de emergencia.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, dio detalles sobre lo que harán las autoridades. "Todo ese material será utilizado por las autoridades para identificación y posterior judicialización. No podemos permitir que estas cosas pasen en la ciudad".