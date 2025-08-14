CANAL RCN
Colombia

¿Quién era Alejandra Gómez, la querida periodista que falleció?

Alejandra Gómez falleció en los últimos días y su trabajo y dedicación siempre serán recordados en el Canal RCN.

Alejandra
Foto: @alejagomezq

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:12 p. m.
En las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la periodista y presentadora Alejandra Gómez, una profesional que dejó huella en el periodismo colombiano y especialmente en los medios donde trabajó. La comunicadora, nacida en Cali hace 43 años, murió el pasado 10 de agosto, fecha que coincidía con el día de su cumpleaños, lo que hace aún más simbólica y conmovedora su partida.

Una trayectoria marcada por el profesionalismo y la alegría

Alejandra Gómez desarrolló su carrera en medios de gran reconocimiento nacional. Su paso por CityTv, Red+, Telepacífico y Canal RCN evidenció su talento, compromiso y cercanía con la audiencia. A finales de 2024, se unió al equipo de Mañanas Express, programa matutino de Noticias RCN, donde aportó su carisma y capacidad informativa desde su ciudad natal, Cali.

Compañeros y colegas recuerdan a Alejandra como una mujer sencilla, inquieta y guerrera, cualidades que siempre marcaron su trabajo frente a las cámaras y en cada proyecto periodístico que emprendió. Su profesionalismo y su sonrisa constante dejaron una marca imborrable en quienes compartieron con ella dentro y fuera del set.

Condolencias y reconocimiento a su legado

Desde Noticias RCN se han expresado mensajes de condolencia para la familia y seres queridos de Alejandra Gómez, reconociendo no solo su calidad como periodista, sino también como ser humano. Su legado en la televisión colombiana queda reflejado en las historias que contó, en las coberturas que realizó y en la inspiración que brindó a nuevos comunicadores.

La vida de Alejandra se apagó el mismo día que cumplía años, pero su recuerdo seguirá vivo en la memoria de quienes la conocieron y la admiraron. Hoy, el periodismo colombiano despide a una voz comprometida y a una mujer que siempre trabajó con pasión por informar.

