AeroBoyacá se pronunció sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez: hizo señalamientos

El país sigue de luto por la muerte del cantante Yeison Jiménez tras un accidente ocurrido en Boyacá el sábado 10 de enero. El artista había tenido una presentación y estaba listo para ir a otra en Antioquia, pero la avioneta falló.

El accidente se dio cerca al aeródromo Juan José Rendón, el cual queda entre Paipa y Duitama. Junto a Jiménez abordaron el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora; miembros de su equipo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Con base en lo revelado por el Ministerio de Transporte, la avioneta N325FA voló a baja altura (50 metros sobre el suelo). Acto seguido, chocó con el piso, lo cual generó un rebote, pero en el segundo impacto, la estructura colapsó y llevó a las impresionantes explosiones ocasionadas por los residuos de combustible.

Las imágenes fueron desgarradoras y se viralizaron en segundos. La aeronave quedó consumida en llamas y no hubo sobrevivientes. El cantante nacido en Manzanares murió a los 34 años.

Con el paso de los días, ha habido varios homenajes a lo largo del país. A la par, las autoridades han adelantado las respectivas pesquisas.

“No existió un control operacional”: fuertes señalamientos

En las últimas horas, se pronunció el Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), a la cabeza de su director Juan José Navia. En primer lugar, se refirió al piloto: “No he juzgado el criterio. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar su vida y la de los tripulantes”.

Aunque, aseguró que previo al vuelo hubo una omisión, la cual deberá ser investigada por las autoridades. “No existió un control operacional en el aeropuerto de Paipa. La responsabilidad en una comunidad aeronáutica es de todos”.

“Estamos en la actitud de hacer que la operación de Paipa sea responsable, vigilada y controlada; pero esto ha sido omitido (…) No se preocupan por el control, la certificación y cómo se opera un aeropuerto en el altiplano cundiboyacense”, sostuvo.