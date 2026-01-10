CANAL RCN
Yeison Jiménez, el cantante que revolucionó la música ranchera en Colombia

El cantante revolucionó el género popular al convertirse en uno de los artistas más importantes en Latinoamérica.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 10 de 2026
06:09 p. m.
Colombia se encuentra de luto tras la más reciente confirmación de la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un reciente accidente reportado en Paipa, Duitama.

Ante la impactante noticia, millones de colombianos ya han reaccionado, pues el caldense se convirtió en el símbolo principal de la música popular, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

Luto en Colombia: murió Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular

Yeison Jiménez, una promesa para la música ranchera

El intérprete de ‘Ya no mi amor’ siempre tuvo presente desde un niño que lograría superar las adversidades, salir adelante y convertirse en una de las promesas más grandes de la música colombiana. Un joven de comuna, Jiménez nació el 26 de julio de 1991 y sus primeros años de vida fueron tranquilos y en familia.

Sin embargo, en su vida se presentaron diferentes problemas a raíz del consumo de alcohol, las malas compañías que lo llevaron a realizar acciones indebidas y los problemas familiares que lo llevaron a mudarse a Manizales en compañía de su madre y sus hermanas.

Su camino también se vio truncado por malas compañías que lo llevaron a participar en distintos hechos, en donde incluso fue testigo de actos delictivos y de sicariato. A partir de los 11 años, la vida de Yeison se vio impactada por la violencia y el licor.

Pese a los días sombríos, el artista tomó la decisión más trascendental de su vida, alejarse de aquellos que hacían daño en compañía de su familia y empezar a construir su carrera musical.

Como cualquier artista que inicia desde abajo, Jiménez tuvo que cantar en buses, cantinas, bares e incluso en prostíbulos, mientras que tenía que trabajar en la plaza cargando bultos de comida. Pese a las complicaciones, puertas cerradas, problemas económicos y demás hechos violentos que perturbaron al joven cantante, Yeison logró su primer éxito musical en el 2014.

Primer éxito y un despegue musical sin límites

Tras una juventud llena de trabajos pesados, Yeison logró su primer éxito en el año 2014 ‘Por qué la envidia’ con la que logró catapultarse como una de las mejores promesas de la música popular del país. Esta canción tan solo se convirtió en su principal trampolín, pues a partir de esta sus éxitos no pararon nunca más.

‘Aventurero’, ‘Hasta la madre’, ‘El desmadre’, ‘Qué día es hoy’, ‘Mi venganza’, entre otros éxitos. Yeison Jiménez logró convertirse en el primer cantante del género popular en llenar el Estadio el Campín en Bogotá con su famosa gira 'Mi promesa Tour'.

No cabe duda de que el país siempre recordará a una de las mayores leyendas de la música popular en el país, que será recordado por medio de sus canciones para siempre.

