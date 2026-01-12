Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace dura confesión tras su muerte

La muerte de Yeison Jiménez y de las otras cinco personas que lo acompañaban en su avioneta privada sigue causando un profundo impacto en Colombia.

El accidente aéreo ocurrido el 10 de enero no solo apagó la vida de uno de los artistas más queridos del país, sino que dejó a una familia rota y a millones de seguidores con el corazón en silencio.

En los últimos días, hijas y hermana del cantante se habían pronunciado a través de redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, uno de los mensajes más conmovedores llegó de parte de su hermano, Alejandro Jiménez, quien decidió romper el silencio con una confesión que tocó fibras profundas.

El mensaje que estremeció a los seguidores de Yeison Jiménez

A través de sus redes sociales, Alejandro publicó un extenso texto cargado de dolor, recuerdos y amor. En sus palabras, dejó ver la magnitud de la pérdida y la dificultad de aceptar la ausencia de su hermano.

“No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte 😭… TE EXTRAÑO MÁS DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDAN DECIR, PERO TE AMO MÁS DE LO QUE EL TIEMPO PODRÁ BORRAR”, inició.

El mensaje continuó con una despedida íntima y sincera, en la que describió el vacío que dejó Yeison en su vida y cómo, pese al dolor, siente su presencia a diario.

“Hermano mío: Desde que te fuiste, el silencio pesa más; los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. El dolor de no tenerte aquí es inmenso, pero más grande aún es el amor que sembraste en mi vida”.

“Nos faltaron solo cuatro días”: la confesión más dolorosa

Más allá del homenaje, Alejandro Jiménez reveló un detalle que conmovió aún más a los seguidores del cantante. En su publicación, confesó que tenían un plan pendiente y que solo les faltaban cuatro días para concretarlo.

“Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías”.

El hermano del artista cerró su mensaje recordando los consejos, regaños y enseñanzas que Yeison le dejó, dejando claro que su legado no solo vive en la música, sino también en su familia.

Las palabras de Alejandro Jiménez reflejan el dolor de una pérdida inesperada y la huella imborrable que Yeison dejó en quienes lo rodeaban. Un adiós que, para su familia, sigue siendo difícil de aceptar.