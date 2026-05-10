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Mujer cogió a patadas a integrante del personal anticolados en Transmilenio

El nuevo caso de agresión contra el equipo de vigilancia se registró el primer fin de semana de octubre. Más de 300 guardas han resultado heridos en 2026.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:22 a. m.
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Un nuevo caso de agresión contra integrantes del escuadrón anticolados de Transmilenio se registró el primer fin de semana de octubre (2026).

En el video, registrado por personas que se encontraban al interior de la estación, se ve a un hombre y una mujer discutiendo con el equipo de vigilancia y seguridad, en el vagón dos.

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Cuando eran conducidos a la salida por el personal de Transmilenio, la mujer empezó a patear a una de las vigilantes, que no tardó en reclamarle: “No me pegue, que yo no le he pegado”.

El del fin de semana no es un caso aislado. Según el equipo del sistema masivo de transporte de Bogotá, en lo que va de 2026, más de 300 guardas han resultado heridos y uno fue asesinado.

Una semana marcada por la intolerancia en el sistema Transmilenio:

Días antes, se registró en la estación Universidad Nacional otra agresión, en la que vendedores informales se vieron involucrados. De acuerdo con la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, un hombre de 41 años atacó con arma blanca a una mujer de 46.

Ambos trabajaban como vendedores; lo que llevó a Transmilenio a insistir en su llamado a no apoyar la venta informal, que puede ser sancionada hasta con 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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También es motivo de investigación la riña registrada entre un conductor del sistema y un pasajero al día siguiente (30 de septiembre). Según testigos, el usuario entró de manera irregular al bus articulado e intimidó a varias personas; lo que llamó la atención del conductor y lo obligó a intervenir.

“Transmilenio rechaza de manera categórica cualquier tipo de agresión en el Sistema. Los operadores cumplen una labor fundamental para garantizar la prestación del servicio de transporte público”, indicó al respecto la empresa de transporte, en un comunicado de prensa.

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