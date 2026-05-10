Dos mujeres denunciaron casos de acoso sexual callejero en Bogotá: uno terminó en amenazas

Dos hechos de acoso sexual callejero ocurridos en diferentes sectores de Bogotá prendieron nuevamente las alarmas.

Los casos fueron conocidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de redes sociales. Desde allí, la entidad inició el seguimiento y activó acompañamiento para las víctimas.

Mujer ciclista denunció acoso sexual callejero en Bogotá

Uno de los casos se presentó cuando una mujer regresaba en bicicleta de Patios por la Avenida Circunvalar.

Según su denuncia, un hombre que se movilizaba en una motocicleta se acercó y la golpeó en los glúteos mientras continuaba su recorrido.

La Secretaría conoció el caso y articuló servicios para acompañar a la víctima durante el procesos de denuncia y brindarle orientación jurídica y apoyo emocional.

Otro caso de acoso sexual callejero se reportó cerca del parque de la 93

El segundo hecho ocurrió cuando otra mujer caminaba por inmediaciones del parque de la 93.

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De acuerdo con el reporte, un hombre comenzó a lanzarle silbidos y comentarios de contenido sexual. La situación posteriormente habría escalado hasta convertirse en amenazas.

La Secretaría realizó seguimiento al caso y coordinó las medidas de acompañamiento necesarias, incluida la posibilidad de atención psicosocial y jurídica a través de la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Cómo continúa el acompañamiento a las víctimas?

Uno de los objetivos de la atención es facilitar la formalización de las denuncias y que cada caso obtenga un Número Único de Noticia Criminal (NUNC), código que permite identificar la investigación dentro de la Fiscalía y hacer seguimiento a su trámite.

Cabe recordar que, ante una situación que requiera intervención inmediata, está disponible la Línea 123. Así como también pueden acudir a la Línea Púrpura y comunicarse con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) en el (601) 377 9595, extensión 1137.