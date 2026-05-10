Fuerte sismo se reportó en el mundo hoy 5 de octubre de 2026: ¿dónde fue y qué magnitud tuvo?

Este 5 de octubre de 2026, a las 5:52 de la mañana de Colombia y las 8:52 de la noche en las Islas Marianas del Norte, se registró un fuerte movimiento telúrico en esa zona del mundo.

La magnitud, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, superó los 5.0 y tuvo una profundidad superficial.

¿Cuáles fueron las regiones más próximas al lugar en el que se originó el sismo? ¿Cuál ha sido el balance de las autoridades? Descubra el reporte aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió hoy 5 de octubre de 2026 en las Islas Marianas del Norte

5:52 a.m. de Colombia / 8:52 p.m. de las Islas Marianas del Norte.

Epicentro: Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Municipios más cercanos: a 180 kilómetros de Saipán, a 205 de San José (isla de Tinián) y a 252 de Patik Camp.

Intensidad: moderada.

Las Islas Marianas del Norte están ubicadas 2.500 kilómetros al este de Filipinas y 2.400 kilómetros al sur de Tokio, Japón.

¿Qué han planteado las autoridades tras el sismo de hoy 5 de octubre de 2026 en las Islas Marianas del Norte?

Luego de los primeros monitoreos, las autoridades manifestaron que no hubo riesgos de daños materiales y que, en consecuencia, tampoco se reportaron heridos ni víctimas.

Asimismo, se explicó que las olas del océano no han mostrado cambios significativos y que no existen probabilidades de que se tenga que activar una alarma de tsunami.

De igual manera, se ha precisado que los servicios y las infraestructuras de energía, agua y comunicaciones están operando con total normalidad.

No obstante, las autoridades también han mencionado que técnicamente es posible que se presenten réplicas debido a que las placas tectónicas de las zonas continuarán reacomodándose, pero lo más probable es que tengan una magnitud menor.