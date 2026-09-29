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Capturaron al señalado de agredir a una mujer en la estación U. Nacional: ¿qué originó el ataque?

La Policía capturó en flagrancia al presunto agresor y reveló detalles.

Capturado agresor en Transmilenio
Foto: Mebog

Valentina Bernal

septiembre 29 de 2026
02:50 p. m.
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Una fuerte riña registrada al interior de una estación de Transmilenio en Bogotá terminó con una mujer herida y una persona capturada por la Policía.

La situación ocurrió durante la mañana de este martes 29 de septiembre en la estación Universidad Nacional. Inicialmente, el presidente del Concejo de Bogotá, denunció el caso a través de su cuenta oficial de X y calificó las imágenes como un escenario de “terror”.

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En ese momento todavía no se conocían mayores detalles sobre lo sucedido ni se había confirmado la captura de alguno de los involucrados.

Capturaron al señalado de agredir a una mujer en la estación Universidad Nacional

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados adscritos al servicio de Transmilenio atendieron de manera inmediata el llamado de los usuarios por una situación de violencia al interior de la estación.

Según el reporte preliminar, un hombre de 41 años habría atacado con un arma cortopunzante a una mujer de 46 años.

Los policías llegaron al lugar y lograron intervenir en medio de la situación. La reacción permitió detener al señalado agresor en flagrancia.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

¿Por qué se habría originado la pelea?

Las primeras informaciones conocidas por las autoridades indican que el enfrentamiento estaría relacionado con un conflicto entre personas que realizaban actividades de venta informal dentro del sistema Transmilenio.

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Por ahora, esta es una hipótesis preliminar sobre el origen de la confrontación y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer exactamente qué ocurrió antes de la agresión.

Imágenes mostraron sangre en el piso de la estación

Antes de que la Policía entregara detalles sobre la captura, el presidente del Concejo de Bogotá había publicado fotografías y videos del lugar.

En las imágenes se observa el piso de la estación con varias manchas de sangre mientras usuarios permanecían en el sitio a la espera de los buses articulados.

También se veía la presencia de uniformados de la Policía Nacional, quienes intervenían en el lugar y retiraban, aparentemente, a uno de los involucrados en la riña.

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