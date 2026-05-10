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Alcalde Char anuncia la ruta directa entre Barranquilla y Nueva York

El anuncio lo dio el alcalde Alejandro Char durante una visita a las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Vuelo Barranquilla - Nueva York.
Vuelo Barranquilla - Nueva York. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 05 de 2026
06:45 a. m.
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La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer la ruta que conecta a la capital de Atlántico con Nueva York, Estados Unidos.

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El pasado sábado 3 de octubre, el alcalde Alejandro Char estuvo visitando el aeropuerto Ernesto Cortissoz para dar el anuncio de la nueva ruta. El mandatario recorrió las instalaciones de la terminal aérea, la cual está en proceso de modernización.

Adecuaciones en el aeropuerto de Barranquilla

Con respecto al aeropuerto, Char cuestionó que hay zonas en mal estado, tales como baños que no funcionan, falta de tecnología en las zonas de las maletas, carencia de condiciones laborales para los trabajadores, falta de aire acondicionado y caos en ciertos puntos, entre otros aspectos negativos.

Por eso, destacó las obras de innovación que se están llevando a cabo para adecuarlo a las demandas del sector: “Lo vamos a sacar adelante (…) que la gente tenga una experiencia muy agradable y haya orgullo de que pisó este aeropuerto”.

“Para que quienes lleguen a Barranquilla encuentren un aeropuerto a la altura de nuestra ciudad, y quienes salgan de ella se lleven la mejor experiencia”, afirmó el alcalde.

Ruta Montería – Panamá operará desde el 26 de octubre

En paralelo, Satena presentó la ruta directa entre Montería, Córdoba, y Ciudad de Panamá. El anuncio se hizo en el aeropuerto internacional Los Garzones y contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con el calendario, el primer vuelo se dará el próximo 26 de octubre y tendrá tres frecuencias por semana: lunes, miércoles y viernes. Además, desde el 3 de octubre comenzó la venta de tiquetes con una promoción de 195 dólares (637.370 pesos aproximadamente) para los primeros 50 que sean vendidos.

El itinerario será de la siguiente manera. Los vuelos saldrán de la capital cordobesa a las 9:55 a. m. y llegarán a Panamá a las 10:59 a. m. Los regresos se darán a las 11:50 a. m. para arribar a Montería a las 12:49 p. m.

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