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Colpensiones: Así cambia la herencia pensional con la nueva ley para quienes no alcanzaron a jubilarse

Así funcionará la devolución de aportes y qué requisitos exige la normativa para proteger el patrimonio familiar.

Foto: Magnific

Mateo Alfonso Rey

octubre 05 de 2026
06:46 a. m.
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El sistema pensional en Colombia atraviesa una etapa de profundas transformaciones normativas. Con la implementación de las recientes modificaciones legales y las disposiciones derivadas de la reforma al sistema de jubilaciones, el proceso para heredar una pensión en Colpensiones experimenta ajustes sustanciales que impactan directamente a los cotizantes, beneficiarios y herederos de ley.

Uno de los cambios más destacados que introduce la nueva legislación se relaciona con el escenario en el que un afiliado fallece sin haber alcanzado el umbral de semanas requerido para pensionarse y, de manera simultánea, no deja beneficiarios con el derecho legal a reclamar una pensión de sobrevivientes.

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Bajo las nuevas reglas del sistema, los saldos o aportes acumulados específicamente dentro del marco del Pilar Contributivo no se pierden ni quedan en un limbo institucional. En su lugar, dichos recursos entran a formar parte de la masa hereditaria del causante.

Esto significa que podrán ser reclamados formalmente por los herederos reconocidos por la ley, brindando una mayor certidez sobre el destino patrimonial de los ahorros construidos a lo largo de la vida laboral.

¿Qué cambios vendrán con la reforma pensional?

La normativa también recalca que la posibilidad de heredar o sustituir una prestación económica está condicionada estrictamente al cumplimiento de estrictos criterios de consanguinidad y de dependencia económica. La legislación delimita con precisión que el acceso a la pensión de sobrevivientes o a las prerrogativas de sustitución pensional solo opera para los beneficiarios directos debidamente catalogados.

Ante la ausencia de un cónyuge, compañero permanente o hijos con derecho, la titularidad del beneficio se extiende únicamente a los padres del causante que dependieran económicamente de este, o bien a los hermanos que se encuentren en una situación formal de discapacidad.

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Adicionalmente, se reitera que aquellas mesadas o auxilios otorgados a través de componentes de carácter solidario destinados a adultos mayores en condición de pobreza extrema no son susceptibles de ser heredados ni sustituidos.

Estas modificaciones buscan equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones con la protección de los núcleos familiares tradicionales, exigiendo a los ciudadanos mayor claridad sobre las condiciones bajo las cuales sus aportes e historial de cotización podrán trascender a sus seres queridos tras el fallecimiento.

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