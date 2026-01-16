CANAL RCN
Colombia

Juez envía a prisión a Wilson Sarria por tentativa de feminicidio contra su ex pareja

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
04:52 p. m.
Una juez ordenó este viernes la reclusión en centro carcelario de Wilson Sarria, señalado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras haber torturado a su ex pareja sentimental en hechos ocurridos recientemente en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, Sarria llegó a la vivienda de la víctima haciéndose pasar por vigilante para lograr que le abriera la puerta. Una vez dentro, la agredió con un golpe de puño y posteriormente con patadas mientras la amenazaba. El ataque le causó tres fracturas.

Según el relato judicial, el hombre obligó a la mujer a desnudarse bajo acusaciones de infidelidad, la sometió a vejámenes y la amarró con un cable de plancha o secador. Durante la audiencia, el procesado aceptó los delitos y hechos imputados.

Captura y delitos imputados

La captura de Sarria se produjo por orden judicial en su vivienda el pasado miércoles 14 de enero. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado. En medio de la diligencia, el acusado pidió hablar con la víctima.

Cuestionamiento de la juez a las instituciones

Al finalizar la audiencia de medida de aseguramiento, la juez hizo un fuerte llamado de atención a las instituciones, señalando que los feminicidios en Colombia no disminuyen porque no se les da la debida importancia a las denuncias.

