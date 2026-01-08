Expulsan al influencer creador ‘Passport Bros’, un movimiento de turismo sexual que llegó a Medellín

Migración Colombia inadmitió en el Aeropuerto Internacional José María Córdova a un ciudadano estadounidense que sería el creador del movimiento ‘Passport Bros’, un fenómeno que promueve el turismo con fines de explotación sexual en ciudades como Medellín.

RELACIONADO Capturados presuntos homicidas de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

La medida fue aplicada cuando el extranjero intentaba ingresar al país en un vuelo de procedente de Estados Unidos, tras verificarse una consigna previa emitida por la entidad migratoria.

La decisión de impedir el ingreso de este influencer se basó en información recopilada por Migración Colombia que lo relaciona con la promoción de turismo sexual a través de plataformas digitales y redes sociales.

¿Qué es el ‘Passport Bros’, el movimiento de turismo sexual?

El movimiento ‘Passport Bros’ consiste en una red informal de hombres, principalmente estadounidenses, que viajan a Medellín y otras ciudades extranjeras supuestamente para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres locales, pero que en realidad promueven actividades vinculadas con explotación sexual.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, rechazó que este tipo de iniciativas de explotación sexual se pretendan dinamizar en Colombia:

Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual (…) quienes promuevan o faciliten cualquier forma de explotación sexual no son bienvenidos en el país.

Expulsaron a influencer estadounidense que iba a hacer turismo sexual en Medellín

Durante el procedimiento de control migratorio, las autoridades aplicaron la medida administrativa de inadmisión, ordenando el retorno inmediato del ciudadano en el siguiente vuelo disponible.

Esta actuación forma parte de una estrategia nacional diseñada específicamente para combatir el turismo con fines de explotación sexual y proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Las cifras revelan que, en lo corrido de 2026, Migración Colombia ha inadmitido cerca de 150 ciudadanos extranjeros en diferentes puestos de control migratorio del país por presentar indicios relacionados con turismo sexual.

De estas medidas, 107 fueron aplicadas específicamente en Antioquia, la mayoría como resultado de entrevistas migratorias y labores de verificación adelantadas por oficiales de la entidad.