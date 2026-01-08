Cinco niños y un adulto embestidos por camión que se descolgó e impactó contra una casa en Soacha

Un grave accidente de tránsito se registró en el sector Divino Niño Bajo de Soacha, Cundinamarca, y dejó cinco menores y un adulto heridos.

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Un camión estacionado se descolgó e impactó contra una vivienda del sector donde se encontraban las víctimas que quedaron debajo del vehículo.

La información preliminar del caso señala que el conductor se encontraba transportando material de reciclaje cuando el vehículo comenzó a deslizarse.

Al intentar realizar una maniobra para recuperar el control, terminó impactando una vivienda donde en ese momento transitaban los menores acompañados de un adulto.

Una niña en delicado estado de salud tras ser atropellada por un camión

Uno de los menores fue trasladado al hospital cardiovascular del municipio, donde su madre espera los resultados de una radiografía para determinar si requiere intervención quirúrgica.

Yuli Arévalo, madre de uno de los menores heridos, describió la gravedad de la situación:

Estaban todos en el piso, había un camión ahí, pero pues la verdad yo no sabía nada, los tres niños estaban muy muy mal, las piernas no cuentan nada, la señora que había una menor de cinco años, la cual está muy grave.

El caso más crítico corresponde a una niña de cinco años, quien enfrenta la posible amputación de su pie debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. La menor será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.

El conductor del camión no tenía licencia de conducir

Un factor que agrava la situación es que, según confirmó la alcaldía municipal, el conductor del camión no tenía licencia de conducción al momento del accidente.

La vivienda contra la que impactó el vehículo quedó con la fachada completamente destruida, según muestran las imágenes del lugar del accidente.