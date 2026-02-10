Mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados en Ricaurte, Nariño: esto se sabe

En el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, las autoridades confirmaron el asesinato de una mujer en estado de embarazo y de su hijo de 22 años, en hechos ocurridos en zona rural.

El caso se suma a una cadena de homicidios que ya deja cinco asesinatos en lo corrido del año, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.

Mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados en Ricaurte, Nariño

De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron una mujer de 44 años, quien se encontraba embarazada, y su hijo de 22 años, quienes perdieron la vida de manera violenta en un hecho que, según las primeras versiones, no iba dirigido directamente contra ellos.

Así lo explicó el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, al señalar que el ataque habría sido perpetrado por dos personas, quienes presuntamente tenían como objetivo a una tercera persona:

Este hecho se comete por dos personas también, en los cuales al parecer iban a asesinar a una tercera persona y en ese momento asesinan a una mujer en estado de embarazo de aproximadamente 40 años de edad, su hijo mayor de edad de aproximadamente 20 años.

Asesinato de mujer embarazada se suma a los homicidios ya registrados

El doble homicidio se registró en una zona rural de Ricaurte, un sector donde en los últimos meses se han presentado otros episodios de violencia.

Con este caso, el municipio completa cinco homicidios en lo que va del año, una cifra que resulta alarmante para una población de estas características.

El secretario de Gobierno de Nariño advirtió que una de las principales preocupaciones está relacionada con posibles ajustes de cuentas:

Tenemos una preocupación porque se han incrementado los asesinatos y especialmente en el aspecto que tiene que ver por ajustes de cuentas en el marco de la economía ilegal del narcotráfico.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todas las hipótesis siguen abiertas y que el caso continúa en investigación. Entre las líneas que se analizan también están hechos de intolerancia o situaciones asociadas al microtráfico: