Cruel testimonio de mujer que fue golpeada durante seis años por su expareja

La violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática alarmante en Colombia, como lo demuestra el caso de una mujer que vivió seis años de terror en su propio hogar.

Mujer fue víctima de golpes y maltratos durante seis años

Este medio conoció su desgarrador testimonio. La mujer narró que fue víctima de fuertes golpizas y que incluso estuvo encerrada.

"Ese tipo de agresiones ya llegaron al punto de ser encerrada, porque desaprobaba mi forma de vestir, entonces me rompía la ropa que llevaba puesta. Me tiraba al piso y me golpeaba”, relató la mujer describiendo el maltrato físico y psicológico que sufrió.

La víctima explicó cómo el abuso constante afectó su autoestima y estabilidad emocional.

“Llegué a sufrir de una inestabilidad emocional, como a perderme, a desaprobarme yo misma, porque recibía todo el tiempo este tipo de maltrato psicológico”, añadió.

El miedo a denunciar a su agresor la mantuvo atrapada en este ciclo de violencia durante años.

Afortunadamente, encontró el valor para buscar ayuda y poner fin a su situación.

“Me dirigen inicialmente a comisaría de familia, después de que atienden mi caso, me dirigen a una asesoría jurídica y después de esa asesoría jurídica me redirigen a una asesoría psicológica”, aseguró.

Cabe mencionar que desde el 6 de noviembre de 2024, la Secretaría Distrital de la mujer ha brindado atención jurídica y psicosocial a más de 1.800 mujeres víctimas de violencia.

Testimonio de mujer que fue maltratada y encerrada por su expareja

“Firmamos un convenio por cinco años, precisamente que lo que busca es eliminar barreras de acceso a la justicia y tener estrategias conjuntas para mitigar el riesgo de feminicidio de las mujeres víctimas de violencia”, explicó Diana Rodríguez Franco, secretaria Distrital de la Mujer.

Esta iniciativa ha permitido la ubicación de profesionales de la Secretaría de la Mujer en cinco Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en el Centro de Atención de la Fiscalía de Paloquemao, facilitando así el acceso a servicios de apoyo para las víctimas.