Mujer fue víctima de robo y secuestro tras retirar dinero en Bogotá

Una mujer fue víctima de engaño, robo y secuestro luego de que una amiga que conoció semanas atrás la convenciera de retirar una suma de dinero en una entidad bancaria de Bogotá.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, quien se desempeña como modelo webcam, la mujer la acompañó a retirar la suma de dinero en un centro comercial ubicado al sur de la ciudad. Luego tomaron un taxi en el que varios hombres armados entraron al vehículo, la retuvieron y la trasladaron hasta Cundinamarca. Allí la amenazaron y la obligaron a entregar sus claves personales.

La víctima fue secuestrada en Ciudad Bolívar

La mujer relató que su supuesta amiga hacía parte del plan. Los hombres que la atacaron sabían que la víctima fue a una peluquería y después retiró el dinero. Luego del hurto, los hombres la retuvieron en una habitación en la localidad de Ciudad Bolívar.

La víctima dijo que le dieron una sopa porque tenía hambre y supuso que tenía alguna sustancia porque luego se quedó dormida. Al despertar, logró escaparse por una ventana de la habitación.

Luego de escapar, pidió ayuda a miembros de la Policía Nacional, quienes la trasladaron hasta el Hospital Meissen para evaluar su estado de salud.

Por su parte, el Gaula de la Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.