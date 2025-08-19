CANAL RCN
Colombia

Mujer fue víctima de robo y secuestro tras retirar dinero en Bogotá

La víctima relató que su supuesta amiga hizo parte del plan para robarla y secuestrarla en Ciudad Bolívar.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
11:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mujer fue víctima de engaño, robo y secuestro luego de que una amiga que conoció semanas atrás la convenciera de retirar una suma de dinero en una entidad bancaria de Bogotá.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, quien se desempeña como modelo webcam, la mujer la acompañó a retirar la suma de dinero en un centro comercial ubicado al sur de la ciudad. Luego tomaron un taxi en el que varios hombres armados entraron al vehículo, la retuvieron y la trasladaron hasta Cundinamarca. Allí la amenazaron y la obligaron a entregar sus claves personales.

Ofrecen millonaria recompensa por información de Valeria, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá
RELACIONADO

Ofrecen millonaria recompensa por información de Valeria, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá

La víctima fue secuestrada en Ciudad Bolívar

La mujer relató que su supuesta amiga hacía parte del plan. Los hombres que la atacaron sabían que la víctima fue a una peluquería y después retiró el dinero. Luego del hurto, los hombres la retuvieron en una habitación en la localidad de Ciudad Bolívar.

Autoridades incautaron celulares reportados por hurto que estaban listos para comercializar en CC de Bogotá
RELACIONADO

Autoridades incautaron celulares reportados por hurto que estaban listos para comercializar en CC de Bogotá

La víctima dijo que le dieron una sopa porque tenía hambre y supuso que tenía alguna sustancia porque luego se quedó dormida. Al despertar, logró escaparse por una ventana de la habitación.

Luego de escapar, pidió ayuda a miembros de la Policía Nacional, quienes la trasladaron hasta el Hospital Meissen para evaluar su estado de salud.

Por su parte, el Gaula de la Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá

UNGRD

¿En qué han avanzado las investigaciones de la Procuraduría sobre caso de Carlos Ramón González?

Nueva York

Cinco muertos, 14 hospitalizaciones y 100 contagiados: brote de legionelosis aumenta en Nueva York

Otras Noticias

Tecnología

MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025

En medio del auge de la transformación digital, una organización colombiana ha logrado posicionarse como referente en educación e innovación tecnológica en Latinoamérica.

Comercio

Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

La FDA emitió duro comunicado sobre este producto.

Inteligencia Artificial

Descubren bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales: ¿son permitidos?

Once Caldas

Video: el 'Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas, fue agredido por la Policía de Argentina

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura