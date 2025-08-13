CANAL RCN
Colombia

Autoridades incautaron celulares reportados por hurto que estaban listos para comercializar en CC de Bogotá

Al intervenir un establecimiento en un centro comercial ubicado en el barrio Villa Elisa, esto hallaron.

Celulares incautados en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
06:02 p. m.
El hurto y la venta ilegal de teléfonos móviles continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a las autoridades en Bogotá.

Dentro de las acciones para combatir esta problemática, se desarrolló un operativo en la localidad de Suba que dejó como resultado la incautación de 30 celulares robados o manipulados.

La acción se realizó tras varias denuncias ciudadanas que alertaban sobre la venta de celulares hurtados en un sector comercial de la localidad.

Autoridades incautaron celulares reportados por hurto en centro comercial de Bogotá

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa Elisa, donde un trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de uniformados de la Sijin, permitió la verificación técnica de más de 100 dispositivos móviles que estaban tanto exhibidos en vitrinas como guardados en cajas dentro de un establecimiento.

Como resultado de la revisión, se incautaron 30 celulares: tres de ellos tenían reporte de hurto, mientras que los otros 27 presentaban manipulación ilegal, con alteraciones en su código IMEI para dificultar su rastreo y burlar los controles de las operadoras.

Durante la intervención, también se realizó la inspección de la documentación exigida para el funcionamiento del negocio, incluyendo el registro en la Cámara de Comercio, el Registro Único Tributario (RUT) y el concepto sanitario expedido por la Secretaría Distrital de Salud.

Resultados y antecedentes de la ofensiva contra el hurto de celulares

Según las cifras oficiales, en lo corrido de este año el hurto a celulares se ha reducido un 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las actividades de inspección, vigilancia y control en zonas priorizadas han permitido la recuperación de 2.834 teléfonos móviles.

Uno de los golpes más importantes fue la desarticulación de la banda conocida como 'Los Latinos', integrada por cinco personas que robaban celulares en Transmilenio, especialmente en los portales Tunal, Usme, Sur y algunas estaciones del municipio de Soacha.

Esta estructura delictiva actuaba en horas de alta afluencia, utilizando empujones y distracciones para hurtar los dispositivos a los pasajeros.

Adicionalmente, a comienzos de agosto, la Policía capturó en flagrancia a otras cinco personas señaladas de cometer robos dentro del sistema de transporte masivo.

