Encuentran sin vida a Lorena Fagua, la joven que fue arrastrada por el río Suárez

Tras cuatro días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Brigitte Lorena Fagua, de 23 años, quien había desaparecido el pasado domingo mientras compartía con su familia en el sector conocido como Tres Pailas, sobre el río Suárez, en Barbosa, Santander.

El operativo fue liderado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD) y contó con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, Vélez y Moniquirá, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja y equipos especializados de rescate.

Operativo de búsqueda en condiciones extremas

Durante la emergencia se desplegaron recorridos por el cauce del río, inspecciones con drones y rastreos en zonas de alta complejidad, caracterizadas por pozos profundos, cavernas naturales y fuertes corrientes. Estas condiciones dificultaron las labores desde el primer momento y mantuvieron en vilo a la familia de la joven.

El hallazgo fue realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, poniendo fin a una operación que exigió un esfuerzo permanente y articulado entre las entidades de respuesta.

Llamado a la prevención en zonas de riesgo

La OGRD expresó sus condolencias a los familiares de Brigitte Lorena Fagua y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el ingreso a sectores no autorizados o considerados de alto riesgo en ríos y quebradas.

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Las autoridades recordaron que las variaciones del caudal incrementan el peligro y que la prevención, junto con el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos de socorro, es fundamental para proteger la vida.