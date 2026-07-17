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Bogotá presenta su nueva línea para denunciar presuntas irregularidades en centros de estética

La línea se suma a otros canales de denuncia con los que ya contaban las autoridades sanitarias.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

julio 17 de 2026
10:53 a. m.
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Tras la muerte de Yulixa Toloza en un centro estético de Bogotá que realizaba cirugías sin los permisos ni condiciones requeridas, las autoridades distritales han reforzado los controles que venían adelantando a clínicas o lugares que, sin serlo, ofertan procedimientos invasivos.

Casi 1.300 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos que ofrecen servicios estéticos y de belleza se han realizado en la ciudad en 2025 y lo que va de 2026. Además, se han impuesto 155 medidas sanitarias por incumplimientos a la normatividad vigente, en cerca de 590 operativos especializados.

Además, “en lo corrido del 2026, desde la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), se han realizado un total de 104 visitas de verificación de queja y se han impuesto un total de 34 medidas de seguridad a establecimientos que prestan servicios de salud, con habilitación o sin ella”.

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¿Cómo denunciar presuntas irregularidades en centros de estética en Bogotá?

Como parte de su estrategia de control sanitario, la administración distrital presentó la línea de atención 601 364 9550, “para que las personas denuncien centros estéticos, procedimientos o personas que presuntamente operen de manera irregular y pongan en riesgo la salud de los usuarios”, en la opción 1.

La línea funciona las 24 horas del día y se suma a otros canales de denuncia con los que ya contaba la ciudad, como el correo institucional de la Secretaría de Salud: contactenos@saludcapital.gov.co, su sede, redes sociales y la plataforma ‘Bogotá te escucha’.

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Ya fue cerrado el centro de estética en el que fue intervenida Adriana Manotas:

La misma semana, agentes de la Fiscalía allanaron la clínica estética en la que Adriana Manotas, de 52 años, se habría sometido a un procedimiento estético el pasado viernes, 10 de julio, en la localidad de Puente Aranda, antes de fallecer por complicaciones de salud.

Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, el sitio, según verificaciones, “no contaba con habilitación para prestar servicios de salud ni estaba inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud”.

De acuerdo con las autoridades, “la Secretaría de Salud ya había sellado el lugar en el pasado porque no contaba con los permisos requeridos”.

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