Mujer le prendió fuego a la vivienda de su expareja tras encontrarlo con otra mujer mientras dormían

En Gamarra, Cesar, una mujer atacó a una pareja en horas de la madrugada rociando gasolina en la habitación donde dormían y prendiéndoles fuego.

RELACIONADO Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá

De acuerdo con los informes, la agresora mantenía en el pasado una relación con uno de los afectados, lo que lleva a la hipótesis de que todo habría sido causado por celos.

Mujer le prendió fuego a la vivienda de su expareja tras encontrarlo con otra mujer

Las víctimas, que sufrieron quemaduras de gran severidad, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga, donde ingresaron directamente a la unidad de cuidados intensivos especializada en pacientes críticos por quemaduras.

Oscar Vega, secretario de Gobierno y Seguridad de Gamarra, rechazó lo sucedido y confirmó la magnitud de las lesiones:

La gravedad es en el todo el cuerpo, más del 90%. Nosotros rechazamos todo ese tipo de violencia contra la mujer, contra todo ser humano. Hay que ser tolerantes.

¿Qué se sabe de la pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra?

El centro médico emitió un comunicado oficial en el que señaló que ambos pacientes permanecen estables dentro de su condición y reciben atención integral y especializada por parte de un equipo interdisciplinario que acompaña su recuperación.

Finalmente, tras lo ocurrido, la mujer, quien según indican las autoridades es la exesposa del hombre, fue detenida en el municipio de Aguachica y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones.