Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá

Dentro de una institución educativa en Bogotá, en donde debería haber protección, se registró un nuevo caso de violencia sexual contra una menor.

En el colegio distrital Codema, ubicado en la localidad de Kennedy, una niña de apenas 8 años fue víctima de abuso por parte de otro estudiante.

La madre de la menor, en medio del dolor, narró cómo se enteró de lo ocurrido.

Niña de 8 años fue abusada en un colegio de Kennedy, Bogotá

La progenitora de la menor reveló la manera en que su hija intentó, entre sollozos, contarle lo que había sufrido.

Alguien me dice ‘abusaron de la niña, la tocaron’. Ella decía que le dolían mucho sus partes y yo le dije: mami, ¿quién te tocó? y ella no me quería decir. Yo le insistía: mami, díganos, y mi amiga empezó también a preguntar. Fue ahí cuando la niña contó que el niño la había cogido, que le apretó sus senitos, que la tocó en sus partes íntimas, que le había bajado sus medias, su ropa interior, y que la obligaba a besar, y que ella no se dejaba.

Presunto abusador la amenazó para que no contara los hechos

El testimonio detalla demás el temor con el que la menor vive desde el episodio, pues fue intimidada para no hablar.

Ella me decía que no, que no, que no, que no fuera a decir nada porque el niño la amenazó. Le dijo que si le contaba a la maestra o a mí, a la mamá o al papá, al día siguiente le iba a pasar peor. Ella lloraba y no paraba. Yo sentí realmente un corrientazo, sentí que se me caía el mundo encima. Yo decía: mi niña no, mi niña no puede pasar por esto.

La víctima ha recibido acompañamiento psicológico, pero las secuelas emocionales persisten. Según su madre, las noches se han convertido en una lucha constante contra los recuerdos y el miedo.

Yo estoy acá de pie con el alma destrozada, y de ver que mi hija se levanta en las noches llorando diciendo que no la toquen, es muy duro. Ella está muy sensible.

El impacto ha sido tan grande que la menor dejó de asistir al colegio. La madre asegura que, a pesar de las denuncias, aún no se ha concretado el traslado de sus hijos a otra institución donde puedan sentirse seguros.

No es el único caso de abuso a menores en ese colegio de Kennedy

Lo ocurrido en el Codema no es un hecho aislado, pues hace pocas semanas, otra niña de primaria habría vivido un episodio similar dentro del mismo plantel, situación que generó indignación y protestas de la comunidad educativa.

La Secretaría de Educación Distrital confirmó que se activó la ruta de atención desde el momento en que se recibió la denuncia.

Se generó el reporte al ICBF y se solicitó a la Fiscalía la apertura de la noticia criminal para investigar los hechos.

Finalmente, en lo que va del 2025, el sistema de alertas de la Secretaría de Educación ha recibido 6.997 reportes de violencia sexual contra menores de edad. De esa cifra, más de la mitad, un 51,13 %, corresponde a situaciones ocurridas en entornos escolares.