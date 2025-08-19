Cronología: así ocurrió el secuestro de un conductor de app hallado en zona boscosa de Villavicencio

El 12 de agosto se reportó el secuestro de un joven domiciliario en Villavicencio. El caso, dejó en evidencia cómo estarían utilizando plataformas digitales para engañar a estos trabajadores de reparto.

La investigación de la Fiscalía permitió reconstruir, paso a paso, cómo sucedieron los hechos: desde el momento en que la víctima fue citada hasta la captura de los señalados responsables, identificados como alias Roky y alias Camaleón.

Cronología del secuestro de un joven conductor de aplicación en Villavicencio

El 12 de agosto, la víctima, un joven de 18 años que se dedicaba a labores de domicilio, recibió a través de una plataforma digital la solicitud de un servicio de transporte hacia una zona rural en el norte de Villavicencio.

Al llegar al lugar, fue abordado por los presuntos secuestradores, quienes lo golpearon, lo ataron y lo despojaron de sus pertenencias y de la motocicleta en la que se movilizaba.

Delincuentes lo grabaron para amenazar a su familia

Una vez en cautiverio, los secuestradores grabaron videos en los que el joven aparecía en estado de indefensión, bajo amenazas de muerte.

Dicho material fue enviado a los familiares mediante mensajes y llamadas, con el objetivo de obligarlos a entregar una suma de dinero a cambio de su liberación.

Según la Fiscalía, estas grabaciones constituyeron uno de los principales elementos probatorios en el caso.

¿Qué pasó con la motocicleta del joven conductor de aplicación?

La investigación determinó que la motocicleta del domiciliario fue entregada a un menor de edad, quien la llevó a un taller mecánico.

Allí le retiraron el dispositivo GPS, el cual fue posteriormente vendido, y el dinero obtenido fue entregado a los procesados. El vehículo fue finalmente recuperado en el barrio San José de Villavicencio por unidades de la Policía de vigilancia.

Así capturaron a los secuestradores y recuperaron al joven en cautiverio

Durante la madrugada, en la vereda Buenavista, las autoridades lograron la detención de Giovanni Gabriel Gil Sequera, alias Roky, e Isaac Semaais Pérez, alias Camaleón, ambos de nacionalidad extranjera.

En el procedimiento se hallaron elementos de la víctima, entre ellos sus zapatos y la tarjeta SIM desde la cual se realizaron las llamadas y se enviaron los videos a la familia.

En paralelo a los operativos, el joven logró escapar del lugar en el que permanecía retenido y se ocultó en un sector boscoso cercano.

Allí fue encontrado por integrantes de la Defensa Civil y la Policía Nacional, quienes confirmaron que había logrado huir de sus captores antes de que se concretara el pago de la suma exigida.