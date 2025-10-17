Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija

Paola Rivera lleva un año intentado conseguir atención médica especializada para su hija, una joven con múltiples patologías, sin que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, le autorice citas o procedimientos.

Cansada de esperar, decidió tomarse el Centro de atención al usuario de la Nueva EPS en Villavicencio, desde el pasado miércoles, y advierte que vivirá en las instalaciones de la entidad hasta que atiendan a su “niña”, Sara.

Ya agotó todas las vías legales. Radicó tutelas e incidentes de desacato, pero nada ha movido a la Nueva EPS, cuya sede principal en el departamento del Meta completa semana y media cerrada.

RELACIONADO Tras intervención de la Nueva EPS las quejas se han duplicado

Paola ha librado una batalla de 20 años con el sistema de salud para garantizar los derechos de su hija:

En diálogo con Noticias RCN, Paola indicó que Sara espera desde el 2024 una cita con ortopedia y la autorización para una cirugía en una de sus manos.

“Me disculpo con ellos, pero entenderán que la situación de mi hija es apremiante (…) no tengo junta de rehabilitación, junta de sedestación, junta de espasticidad, en ninguno de esos servicios d cuarto nivel me han dado citas”, lamentó.

Poco o nada parece haber importado a la Nueva EPS que Sara es un paciente que necesita de atención prioritaria, “es una niña con parálisis cerebral espástica, meningitis y neuropatía degenerativa, escoliosis progresiva, disfagia y parece que estuviera pidiendo limosna, cuando mi hija tiene un derecho tutelado, es el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. Mi hija tiene el derecho a una vida digna”.

Otros pacientes se han visto afectados por el cierre de la sede principal en Villavicencio:

Desde las 4:00 de la mañana, todos los días, llegan pacientes del régimen contributivo y subsidiado a hacer fila, con la esperanza de que autoricen sus exámenes y citas médicas.

Noticias RCN consultó a las directivas de la Nueva EPS y explicaron que están adelantando las gestiones necesarias con cada una de las áreas para que Sara sea atendida, pero aún no se han comunicado con su familia.