Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados

La situación de la Nueva EPS se complica cada vez más y sus afiliados son quienes llevan la peor parte.

Tras el anuncio de la Clínica Shaio de dar por terminado el contrato con esta entidad, ahora se suma el Hospital San José, que informó que a partir del 30 de noviembre dejará de prestar servicios a los usuarios de esa aseguradora.

El director del Hospital San José, Carlos Pérez, confirmó que la institución continuará brindando atención durante los próximos 60 días, como lo establece el contrato, pero que después de ese plazo no podrán seguir atendiendo a los pacientes de la Nueva EPS.

En los próximos 60 días tendremos, como lo dice el contrato, atención en el hospital. Las urgencias igualmente, con contrato o sin contrato, las vamos a seguir atendiendo y nuestro compromiso es con la gente.

El anuncio se da en medio de la crítica situación financiera del sector salud en el país por las deudas acumuladas entre EPS e instituciones prestadoras.

La salida de la Shaio y su advertencia

La Clínica Shaio, por su parte, ya había hecho pública su decisión de cortar la relación contractual con la Nueva EPS, alegando incumplimientos y la imposibilidad de garantizar una atención adecuada en esas condiciones.

“Entonces es preferible que estos pacientes estén en otro sitio en el cual se les pueda garantizar su atención en el tiempo”, explicó Gilberto Mejía, director de la clínica.

Pese a la suspensión, la Shaio dejó claro que todos los procedimientos y citas previamente agendadas sí serán cumplidos.

¿Qué dicen los pacientes?

Quienes más sufren esta crisis son los usuarios, que ven cómo sus posibilidades de atención se reducen. Algunos ya alzaron la voz para denunciar lo que consideran un abandono.

Que lo manden de un lado para otro no se justifica.

Otro usuario dijo: