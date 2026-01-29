CANAL RCN
Colombia Video

Multitud intentó quemar vivos a agentes de Policía en Cauca: tuvieron que refugiarse en un colegio

Comunidades campesinas denuncian que dos jóvenes habrían muerto en hechos que atribuyen a la Policía y, en medio de las protestas, fueron atacados con explosivos lanzados desde drones.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
12:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con bombas incendiarias, supuestos habitantes del Cañón de Micay, en el suroccidente del departamento del Cauca, habrían intentado quemar vivos a varios policías del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

A la base temporal, atacada en una asonada el día anterior, llegaron con el rostro tapado y botellas con un líquido inflamable en su interior para atentar contra la vida e integridad de los uniformados.

En medio del ataque, los agentes de Policía lograron atrincherarse en un colegio y resistieron hasta que la multitud se replegó.

VIDEO | Asonada contra la Policía en El Plateado desata tensión en Cauca
RELACIONADO

VIDEO | Asonada contra la Policía en El Plateado desata tensión en Cauca

Versiones encontradas y cuatro días de protestas:

Delegaciones campesinas de los municipios de Argelia y El Tambo completan cuatro días de protestas por la muerte de dos jóvenes, uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad venezolana, el fin de semana, en hechos que son materia de investigación.

Los manifestantes sugieren que, con todo y que gozaban del aprecio de la comunidad, al desempeñarse como mecánico y distribuidor de carne, habrían sido atacados por la Policía. Versión que, aún, no ha sido verificada.

Además, en el segundo día de protestas, mientras se encontraban reunidos en el municipio, fueron atacados con un artefacto explosivo que cayó desde un dron.

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos deja un muerto y 15 heridos en El Plateado
RELACIONADO

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos deja un muerto y 15 heridos en El Plateado

Autoridades advierten que la comunidad del Cañón de Micay estaría siendo instrumentalizada:

Mientras los ataques continúan contra la base temporal de la Policía y las instalaciones del Ejército, ubicadas en el casco urbano de Argelia, las autoridades advierten que la comunidad estaría siendo instrumentalizada por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, para obligar a la fuerza pública a abandonar el territorio.

Las comunidades campesinas, por el contrario, se mantienen en que han sido protestas pacíficas y la Policía ha respondido con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento e, incluso, disparos. Ambas partes solicitan la intervención del Gobierno Nacional en el conflicto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Catatumbo

Habló la esposa de Diógenes Quintero, fallecido en accidente aéreo: “No sé qué hacer sin él”

Barranquilla

Capturan a 6 presuntos extorsionistas que atacaban comercios en Barranquilla y Soledad con disparos y amenazas

Santander

Vieron nuevamente a un hipopótamo en Barrancabermeja: ¿Es peligroso?

Otras Noticias

Prosperidad Social

Prosperidad social anuncia nuevo programa que beneficiará a miles de colombianos: de esto se trata

Conozca quiénes pueden acceder a este programa del Gobierno Nacional.

Artistas

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Se conocieron algunos nombres que podrían estar en el concierto tipo homenaje para Yeison Jiménez.

Artistas

Murió reconocida modelo a sus 35 años

Millonarios

Millonarios ya tendría director técnico para enfrentar a Independiente Medellín: esto se conoció

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación