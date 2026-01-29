Multitud intentó quemar vivos a agentes de Policía en Cauca: tuvieron que refugiarse en un colegio

Con bombas incendiarias, supuestos habitantes del Cañón de Micay, en el suroccidente del departamento del Cauca, habrían intentado quemar vivos a varios policías del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

A la base temporal, atacada en una asonada el día anterior, llegaron con el rostro tapado y botellas con un líquido inflamable en su interior para atentar contra la vida e integridad de los uniformados.

En medio del ataque, los agentes de Policía lograron atrincherarse en un colegio y resistieron hasta que la multitud se replegó.

Versiones encontradas y cuatro días de protestas:

Delegaciones campesinas de los municipios de Argelia y El Tambo completan cuatro días de protestas por la muerte de dos jóvenes, uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad venezolana, el fin de semana, en hechos que son materia de investigación.

Los manifestantes sugieren que, con todo y que gozaban del aprecio de la comunidad, al desempeñarse como mecánico y distribuidor de carne, habrían sido atacados por la Policía. Versión que, aún, no ha sido verificada.

Además, en el segundo día de protestas, mientras se encontraban reunidos en el municipio, fueron atacados con un artefacto explosivo que cayó desde un dron.

Autoridades advierten que la comunidad del Cañón de Micay estaría siendo instrumentalizada:

Mientras los ataques continúan contra la base temporal de la Policía y las instalaciones del Ejército, ubicadas en el casco urbano de Argelia, las autoridades advierten que la comunidad estaría siendo instrumentalizada por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, para obligar a la fuerza pública a abandonar el territorio.

Las comunidades campesinas, por el contrario, se mantienen en que han sido protestas pacíficas y la Policía ha respondido con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento e, incluso, disparos. Ambas partes solicitan la intervención del Gobierno Nacional en el conflicto.