CANAL RCN
Colombia Video

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos dejan un muerto y 15 heridos en El Plateado, Cauca

Un niña de 8 años y una bombero voluntaria entre los cinco heridos en estado crítico. La víctima mortal es un joven de 25 años.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva jornada de violencia sacudió el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, occidente de Cauca, donde un ataque con drones cargados con explosivos dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 15 heridos, entre ellos una niña de 8 años y una bombero voluntaria.

La grave situación se registró sobre las 4:00 de la tarde, cuando artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones contra la estación de policía ubicada en la cabecera municipal.

Según reportes preliminares, habitantes de la población se encontraban a escasos metros de la estación policial en el momento del ataque, lo que provocó que los explosivos afectaran a la población civil.

Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca
RELACIONADO

Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca

Un joven murió por detonación de drones con explosivos en Cauca

La víctima mortal es un joven de aproximadamente 25 años.

Entre los 15 heridos hay cinco personas en condiciones graves y están siendo trasladadas a la ciudad de Popayán para recibir atención médica especializada.

Entre los casos más críticos se encuentra una menor de 8 años y una bombero voluntaria del municipio de Argelia.

Funcionaria de la Defensa Civil fue secuestrada en Suárez, Cauca: esto se sabe
RELACIONADO

Funcionaria de la Defensa Civil fue secuestrada en Suárez, Cauca: esto se sabe

Autoridades tratan de retomar el control en El Plateado

 

Las autoridades departamentales activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

En la Gobernación de Cauca se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar la situación, establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y coordinar las acciones necesarias para retomar el control de la situación en El Plateado.

Este ataque se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa la región de Cauca, donde grupos armados ilegales han intensificado sus acciones en las últimas semanas.

El uso de drones cargados con explosivos representa una escalada en las tácticas empleadas por estos grupos, generando mayor preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Las autoridades continúan evaluando las medidas de seguridad necesarias para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques.

Video del impactante robo de 17 carros cero kilómetros en Cauca: señalan a disidencias
RELACIONADO

Video del impactante robo de 17 carros cero kilómetros en Cauca: señalan a disidencias

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Revista médica internacional denuncia crisis del sistema de salud en Colombia

Gobierno Nacional

Ministro de Hacienda advirtió a la Corte que suspender la emergencia económica sería un error de alto costo

Daniel Quintero

Ofrecen aval a esposa de Daniel Quintero para ser candidata presidencial

Otras Noticias

Enfermedades

Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías

Cepillarse todos los días no siempre garantiza una buena salud oral.

Tottenham

Susto en la Premier League: figuras del Tottenham se accidentaron en un Ferrari

Dos jugadores del Tottenham estuvieron involucrados en un accidente de tránsito en un Ferrari cuando se dirigían al aeropuerto. El club confirmó que ambos se encuentran bien.

La casa de los famosos

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas