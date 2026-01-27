Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos dejan un muerto y 15 heridos en El Plateado, Cauca

Una nueva jornada de violencia sacudió el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, occidente de Cauca, donde un ataque con drones cargados con explosivos dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 15 heridos, entre ellos una niña de 8 años y una bombero voluntaria.

La grave situación se registró sobre las 4:00 de la tarde, cuando artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones contra la estación de policía ubicada en la cabecera municipal.

Según reportes preliminares, habitantes de la población se encontraban a escasos metros de la estación policial en el momento del ataque, lo que provocó que los explosivos afectaran a la población civil.

Un joven murió por detonación de drones con explosivos en Cauca

La víctima mortal es un joven de aproximadamente 25 años.

Entre los 15 heridos hay cinco personas en condiciones graves y están siendo trasladadas a la ciudad de Popayán para recibir atención médica especializada.

Entre los casos más críticos se encuentra una menor de 8 años y una bombero voluntaria del municipio de Argelia.

Autoridades tratan de retomar el control en El Plateado

Las autoridades departamentales activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

En la Gobernación de Cauca se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar la situación, establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y coordinar las acciones necesarias para retomar el control de la situación en El Plateado.

Este ataque se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa la región de Cauca, donde grupos armados ilegales han intensificado sus acciones en las últimas semanas.

El uso de drones cargados con explosivos representa una escalada en las tácticas empleadas por estos grupos, generando mayor preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Las autoridades continúan evaluando las medidas de seguridad necesarias para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques.