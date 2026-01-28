VIDEO | Asonada contra la Policía en El Plateado, desata tensión en Cauca

Una fuerte asonada se registró en la tarde de este miércoles en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. Según las autoridades, hacia las 5:00 de la tarde un grupo numeroso de pobladores llegó hasta la cabecera corregimental para atacar la base provisional de la Policía.

Frente Carlos Patiño estaría instrumentalizando a la población

Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, mientras que las autoridades señalaron que los habitantes estarían siendo “instrumentalizados por el frente Carlos Patiño”, grupo disidente de las Farc, para agredir a la fuerza pública.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en Cauca, confirmó la gravedad de la agresión contra sus hombres en El Plateado.

Según explicó, los uniformados están siendo atacados con bombas incendiarias, papas bomba y piedras, además de que los agresores les cortaron el suministro de agua, lo que incrementa la vulnerabilidad de la fuerza pública en medio de los enfrentamientos. Al finalizar la tarde de este miércoles, autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona.

Un muerto y 15 heridos tras ataque de drones con explosivos en El Plateado

El hecho ocurre apenas un día después de otro ataque en el mismo corregimiento, cuando drones cargados con explosivos fueron lanzados contra la estación de Policía.

La agresión dejó una persona fallecida y al menos 15 heridos, entre ellos una niña de 8 años y una bombero voluntaria. El ataque se produjo hacia las 4:00 p. m. del martes, afectando también a civiles que se encontraban cerca de la estación.

La situación evidencia la grave crisis de orden público que atraviesa esta zona del Cauca, donde la población civil ha quedado en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.