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José Manuel Restrepo aclara decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos

El vicepresidente se pronunció por medio de redes sociales para esclarecer una información que está circulando.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
07:59 a. m.
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Durante los últimos días se conoció una noticia que generó debate tras varias versiones en redes sociales que apuntaban a la inminente expedición de un decreto que buscaba implementar el retiro forzoso de los funcionarios y servidores públicos que ya cuentan con una pensión reconocida pero continúan vinculados laboralmente a las instituciones del Estado.

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De acuerdo con las primeras versiones, la iniciativa pretendía acelerar el relevo generacional en la estructura estatal, obligando a dejar sus posiciones a aquellos trabajadores que combinan su mesada pensional con el ejercicio de un cargo público, un escenario recurrente en áreas como el magisterio y la carrera administrativa.

La postura oficial de José Manuel Restrepo para aclarar este tema

En medio del revuelo que se generó en redes sociales en torno al tema, el vicepresidente José Manuel Restrepo salió al paso para aclarar la situación de forma contundente las versiones que lo vinculaban con la autoría de dicho proyecto de decreto.

A través de un pronunciamiento en sus canales oficiales, el vicepresidente Restrepo negó rotundamente estar promoviendo, preparando o haber propuesto iniciativa alguna destinada a ordenar la salida de funcionarios o docentes pensionados del sector público.

"Es falso que esté promoviendo, preparando o haya propuesto un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes. No he presentado una iniciativa en ese sentido, no he impartido ninguna instrucción relacionada con este tema y tampoco he hecho las declaraciones que algunos medios me atribuyen", enfatizó el alto funcionario.

Asimismo, Restrepo hizo una precisión de carácter legal e institucional relevante para frenar la ola de rumores: recordó a la opinión pública que la Vicepresidencia de la República no cuenta con facultades legales ni competencias constitucionales directas para expedir decretos reglamentarios del Gobierno Nacional, ya que dicha potestad recae en otras instancias de la rama ejecutiva.

Finalmente, el Vicepresidente rechazó lo que calificó como señalamientos sin fundamento e hizo un llamado urgente a la ciudadanía, a contrastar los datos, verificar las fuentes e informarse a través de los canales oficiales antes de difundir versiones que puedan generar alarma infundada en el país.

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